Carros mais vendidos até 23 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil está sempre mudando, e as vendas até o dia 23 de agosto mostram bem isso. Olhando as estatísticas da Fenabrave, o Volkswagen Polo continua liderando com força, com nada menos que 9.715 unidades vendidas até agora. Não é à toa que ele fez um nome pra si em nossas ruas, né?
Em seguida, temos a Fiat Strada, que garantiu o segundo lugar com 8.650 emplacamentos. Uma diferença de apenas 1.065 unidades em relação ao Polo, mostrando como os dois estão coladinhos nessa corrida. E o que dizer do Fiat Argo? Ele aparece em terceiro lugar, contabilizando 7.045 vendas. Já o Hyundai HB20, que começou o mês como favorito, deu uma esfriada e agora ocupa a quarta posição, com 5.957 unidades vendidas.
Entre os SUVs, o destaque vai para o Volkswagen T-Cross, que assumiu a liderança de agosto com 5.551 emplacamentos. Ele é bem conhecido por oferecer uma mistura legal de conforto e desempenho para o dia a dia, principalmente em cidades. O Toyota Corolla Cross não ficou muito atrás, com apenas 15 unidades a menos – 5.536 vendidas. O Hyundai Creta completa o pódio com 4.395 unidades.
O Fiat Fastback, recém-chegado no mercado, já está firme na quarta posição entre os SUVs, somando 3.760 unidades. A competição ainda está acirrada, já que o Chevrolet Tracker também está na briga, com 3.655 emplacamentos. O Fiat Pulse não fica atrás e ocupa o 6º lugar, com 3.346 unidades vendidas.
Falando dos subcompactos, o Fiat Mobi vendeu 4.948 unidades, superando o Renault Kwid, que emplacou 2.710. E o Volkswagen Tera, que já tá dando seus primeiros passos no mercado, fez uma marca de 2.908 unidades, ocupando a 17ª posição no geral.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Volkswagen Polo
|9.715
|2
|Fiat Strada
|8.650
|3
|Fiat Argo
|7.045
|4
|Hyundai HB20
|5.957
|5
|Volkswagen T-Cross
|5.551
|6
|Toyota Corolla Cross
|5.536
|7
|Fiat Mobi
|4.948
|8
|Hyundai Creta
|4.395
|9
|Volkswagen Saveiro
|3.871
|10
|Fiat Fastback
|3.760
|11
|Chevrolet Tracker
|3.655
|12
|Fiat Pulse
|3.346
|13
|Volkswagen Nivus
|3.279
|14
|Nissan Kicks
|3.205
|15
|Chevrolet Onix
|3.193
|16
|Jeep Compass
|2.956
|17
|Volkswagen Tera
|2.908
|18
|Honda HR-V
|2.843
|19
|Volkswagen Virtus
|2.730
|20
|Renault Kwid
|2.710
|21
|Toyota Hilux
|2.655
|22
|Caoa Chery Tiggo 7
|2.575
|23
|Chevrolet Onix Plus
|2.544
|24
|Fiat Toro
|2.165
|25
|Ford Ranger
|1.804
Esse ranking foi produzido pela Fipe Carros e está recheado de informações que mostram como o mercado automotivo brasileiro continua agitado. Quem diria que certos modelos fariam tanto sucesso, né?