Carros mais vendidos até 23 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil está sempre mudando, e as vendas até o dia 23 de agosto mostram bem isso. Olhando as estatísticas da Fenabrave, o Volkswagen Polo continua liderando com força, com nada menos que 9.715 unidades vendidas até agora. Não é à toa que ele fez um nome pra si em nossas ruas, né?

Em seguida, temos a Fiat Strada, que garantiu o segundo lugar com 8.650 emplacamentos. Uma diferença de apenas 1.065 unidades em relação ao Polo, mostrando como os dois estão coladinhos nessa corrida. E o que dizer do Fiat Argo? Ele aparece em terceiro lugar, contabilizando 7.045 vendas. Já o Hyundai HB20, que começou o mês como favorito, deu uma esfriada e agora ocupa a quarta posição, com 5.957 unidades vendidas.

Entre os SUVs, o destaque vai para o Volkswagen T-Cross, que assumiu a liderança de agosto com 5.551 emplacamentos. Ele é bem conhecido por oferecer uma mistura legal de conforto e desempenho para o dia a dia, principalmente em cidades. O Toyota Corolla Cross não ficou muito atrás, com apenas 15 unidades a menos – 5.536 vendidas. O Hyundai Creta completa o pódio com 4.395 unidades.

O Fiat Fastback, recém-chegado no mercado, já está firme na quarta posição entre os SUVs, somando 3.760 unidades. A competição ainda está acirrada, já que o Chevrolet Tracker também está na briga, com 3.655 emplacamentos. O Fiat Pulse não fica atrás e ocupa o 6º lugar, com 3.346 unidades vendidas.

Falando dos subcompactos, o Fiat Mobi vendeu 4.948 unidades, superando o Renault Kwid, que emplacou 2.710. E o Volkswagen Tera, que já tá dando seus primeiros passos no mercado, fez uma marca de 2.908 unidades, ocupando a 17ª posição no geral.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Volkswagen Polo 9.715 2 Fiat Strada 8.650 3 Fiat Argo 7.045 4 Hyundai HB20 5.957 5 Volkswagen T-Cross 5.551 6 Toyota Corolla Cross 5.536 7 Fiat Mobi 4.948 8 Hyundai Creta 4.395 9 Volkswagen Saveiro 3.871 10 Fiat Fastback 3.760 11 Chevrolet Tracker 3.655 12 Fiat Pulse 3.346 13 Volkswagen Nivus 3.279 14 Nissan Kicks 3.205 15 Chevrolet Onix 3.193 16 Jeep Compass 2.956 17 Volkswagen Tera 2.908 18 Honda HR-V 2.843 19 Volkswagen Virtus 2.730 20 Renault Kwid 2.710 21 Toyota Hilux 2.655 22 Caoa Chery Tiggo 7 2.575 23 Chevrolet Onix Plus 2.544 24 Fiat Toro 2.165 25 Ford Ranger 1.804

Esse ranking foi produzido pela Fipe Carros e está recheado de informações que mostram como o mercado automotivo brasileiro continua agitado. Quem diria que certos modelos fariam tanto sucesso, né?