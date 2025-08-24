Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 23 de agosto de 2025 – Fipe Carros

Autor Rodrigo Campos
Os carros mais vendidos até dia 29 de julho de 2025
Crédito da imagem: Recreio Vw | Barra Rio de Janeiro, RJ

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil está sempre mudando, e as vendas até o dia 23 de agosto mostram bem isso. Olhando as estatísticas da Fenabrave, o Volkswagen Polo continua liderando com força, com nada menos que 9.715 unidades vendidas até agora. Não é à toa que ele fez um nome pra si em nossas ruas, né?

Em seguida, temos a Fiat Strada, que garantiu o segundo lugar com 8.650 emplacamentos. Uma diferença de apenas 1.065 unidades em relação ao Polo, mostrando como os dois estão coladinhos nessa corrida. E o que dizer do Fiat Argo? Ele aparece em terceiro lugar, contabilizando 7.045 vendas. Já o Hyundai HB20, que começou o mês como favorito, deu uma esfriada e agora ocupa a quarta posição, com 5.957 unidades vendidas.

Entre os SUVs, o destaque vai para o Volkswagen T-Cross, que assumiu a liderança de agosto com 5.551 emplacamentos. Ele é bem conhecido por oferecer uma mistura legal de conforto e desempenho para o dia a dia, principalmente em cidades. O Toyota Corolla Cross não ficou muito atrás, com apenas 15 unidades a menos – 5.536 vendidas. O Hyundai Creta completa o pódio com 4.395 unidades.

O Fiat Fastback, recém-chegado no mercado, já está firme na quarta posição entre os SUVs, somando 3.760 unidades. A competição ainda está acirrada, já que o Chevrolet Tracker também está na briga, com 3.655 emplacamentos. O Fiat Pulse não fica atrás e ocupa o 6º lugar, com 3.346 unidades vendidas.

Falando dos subcompactos, o Fiat Mobi vendeu 4.948 unidades, superando o Renault Kwid, que emplacou 2.710. E o Volkswagen Tera, que já tá dando seus primeiros passos no mercado, fez uma marca de 2.908 unidades, ocupando a 17ª posição no geral.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Volkswagen Polo9.715
2Fiat Strada8.650
3Fiat Argo7.045
4Hyundai HB205.957
5Volkswagen T-Cross5.551
6Toyota Corolla Cross5.536
7Fiat Mobi4.948
8Hyundai Creta4.395
9Volkswagen Saveiro3.871
10Fiat Fastback3.760
11Chevrolet Tracker3.655
12Fiat Pulse3.346
13Volkswagen Nivus3.279
14Nissan Kicks3.205
15Chevrolet Onix3.193
16Jeep Compass2.956
17Volkswagen Tera2.908
18Honda HR-V2.843
19Volkswagen Virtus2.730
20Renault Kwid2.710
21Toyota Hilux2.655
22Caoa Chery Tiggo 72.575
23Chevrolet Onix Plus2.544
24Fiat Toro2.165
25Ford Ranger1.804

Esse ranking foi produzido pela Fipe Carros e está recheado de informações que mostram como o mercado automotivo brasileiro continua agitado. Quem diria que certos modelos fariam tanto sucesso, né?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor