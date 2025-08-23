Grêmio e Ceará empatam sem gols no Brasileirão; confira detalhes

Na noite de sábado (23), Grêmio e Ceará se enfrentaram na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em empate sem gols, resultado que refletiu a disputa acirrada, mas pouco efetiva em termos de finalizações.

Desde o início da partida, o Grêmio mostrou-se mais agressivo, realizando passes rápidos e tentando cruzamentos na área adversária. Os jogadores Braithwaite e Alysson tiveram boas oportunidades, mas foram parados pelo goleiro Tiago Volpi, que fez defesas importantes. O Ceará, por sua vez, respondeu com contra-ataques, especialmente com Pedro Raúl e Galeano, que também exigiram boas intervenções do goleiro Bruno.

A primeira etapa foi marcada por um equilíbrio entre as equipes. Jogadores do Grêmio, como Riquelme e Balbuena, precisaram de atendimento médico após quedas e faltas, enquanto Pedro Raúl tentou também marcar com chutes de fora da área, mas não conseguiu.

No segundo tempo, o Grêmio manteve a posse de bola e continuou pressionando, mas a inefetividade nas finalizações foi um problema. Tiago Volpi se destacou novamente, realizando uma defesa acrobática em um cabeceio de Galeano. O Ceará, embora tenha tentado criar situações de gol com escanteios e mais contra-ataques, enfrentou uma defesa gremista sólida.

Durante a partida, várias substituições foram realizadas. O Grêmio trouxe Cristian Olivera, Alexander Aravena e Martin Braithwaite para o ataque, enquanto o Ceará promoveu as entradas de Rodriguinho, Antonio Galeano e Lucas Mugni, visando aumentar a velocidade do jogo e criar mais oportunidades. Apesar das mudanças, nenhuma das equipes conseguiu marcar.

Com o resultado, o Grêmio permanece na 13ª posição da tabela, com 24 pontos, buscando se afastar da zona de rebaixamento. O Ceará, por sua vez, se mantém na 10ª posição, com 26 pontos, tentando se firmar na parte intermediária do campeonato.

O próximo desafio para ambas as equipes será fundamental para suas aspirações na competição, à medida que procuram melhorar a colocação na tabela.