Palestra de abertura do Salão de Turismo aborda inovação regional

Palestra de Abertura do Salão de Turismo dos Campos Gerais Acontece em Castro

No dia 28 de agosto, terá início o 5º Salão de Turismo dos Campos Gerais, com a palestra de abertura marcada para o Centro Cultural Castrolanda, em Castro. O tema deste ano é “Spitz Pomer: Turismo que Encanta e Converte em Pomerode/SC”, e o evento se estende até o dia 30 de agosto.

Os sócios da Spitz Pomer Aventuras, Malcon Anderson Tafner e Paulo Ricardo Bruns, serão os responsáveis por conduzir a palestra. Durante a apresentação, eles irão discutir como o futuro do turismo depende de uma combinação entre estratégias bem definidas, uso eficaz de dados e experiências que realmente cativam os visitantes. Segundo Paulo, a meta é não apenas atrair turistas, mas também criar laços significativos que transformem cada viagem em uma recordação especial.

"Vamos compartilhar insights, histórias de sucesso e práticas recomendadas para ajudar gestores e profissionais do setor a aprimorar suas ofertas, tornando nossos destinos mais memoráveis, visitados e recomendados", explica Bruns.

Alvaro Dias Filho, coordenador do evento, destaca a importância dessa palestra como uma chance para repensar e desenvolver o turismo na região dos Campos Gerais. "Ouvir sobre experiências bem-sucedidas de especialistas é inspirador e fundamental para melhorarmos a oferta turística local", afirma.

Ao longo da palestra, temas como planejamento baseado em dados e cooperação regional serão abordados, além de um exemplo prático de como transformar um atrativo turístico em uma marca respeitada e um motor de desenvolvimento local.

Esta edição do evento é especial, pois pela primeira vez a abertura acontece fora da cidade de Ponta Grossa. O gerente do Centro Cultural Castrolanda, Rafael Rabbers, vê isso como um ponto positivo, que valoriza e integra todos os municípios da região. "Trazer a palestra para Castro simboliza união e a força de nosso território", diz ele.

A palestra será gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através do site oficial do evento. O 5º Salão de Turismo dos Campos Gerais é organizado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (AdeTur) e conta com a parceria do Visite Ponta Grossa e do Sebrae/PR.