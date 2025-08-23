Volkswagen Jetta GLI 2026 é lançado em outubro com 231 cv

O novo Volkswagen Jetta GLI 2026 já está dando o que falar aqui no Brasil. Faz parte da linha esportiva da Volkswagen, ao lado de outros modelos que a gente ama, como o Nivus GTS e o Golf GTI. Com lançamento marcado para outubro, esse sedã importado do México promete trazer de volta aquele charme que conquistou tantos fãs, mesmo sem grandes mudanças na estrutura.

Uma das coisas que chama a atenção logo de cara é o visual renovado. O design foi repaginado e a dianteira ganhou uma nova cara, com uma grade iluminada por LED e faróis que se conectam por uma barra luminosa. O detalhe em vermelho no para-choque dá um toque bem agressivo. Atrás, as lanternas interligadas também têm um novo desenho, e as saídas de escapamento em formato oval deixam claro que este carro não é só mais um na rua.

Sob o capô, encontramos o glorioso motor 2.0 TSI a gasolina, que entrega 231 cv e 35,7 kgfm de torque. Isso tudo, junto com o câmbio DSG de sete marchas, faz com que ele acelere de 0 a 100 km/h em apenas 6 segundos. Quem curte dar uma arrancada no trânsito vai adorar! As rodas de 18″ com acabamento diamantado e os freios a disco nas quatro rodas completam o pacote, garantindo um desempenho que impressiona.

Dentro do carro, o Jetta GLI não deixa a desejar. O painel digital ajustável tem 10,2 polegadas e a central multimídia de 10,1 polegadas foi atualizada, ficando bem posicionada no painel. O ar-condicionado digital, com duas zonas de temperatura, torna a viagem ainda mais confortável. E por falar em conforto, os bancos são de couro, com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação. Imagina só pegar a estrada nesse conforto!

Claro, não podemos esquecer da lista de equipamentos que é de encher os olhos. O teto solar panorâmico é um dos pontos altos, além de contar com carregador por indução, alerta de ponto cego, frenagem de emergência, e o prático piloto automático adaptativo. Sensores de estacionamento e um sistema de permanência em faixa tornam a experiência de dirigir ainda mais segura. E para completar, o volante em couro, com base achatada e comandos sensíveis ao toque, brinda ao motorista um toque premium.

Se você já dirige bastante em estrada, sabe como é bom ter tecnologia que te ajuda a ficar atendo e relaxado ao mesmo tempo. O Jetta GLI 2026 parece realmente capaz de oferecer isso e muito mais.