VW colabora com montadora chinesa para aumentar eficiência de veículos

Depois de se unir à Xpeng em 2023 para impulsionar os carros elétricos, a Volkswagen acaba de anunciar que vai levar um pedacinho dessa inovação também para seus modelos a combustão na China. Uma ótima notícia para os fãs de automobilismo, pois isso significa que a VW está simplificando seus sistemas eletrônicos, o que promete trazer mais eficiência e economia.

Esse movimento é estratégico para os alemães. Com tanta concorrência local crescendo rapidamente, essa nova abordagem vai ajudar a reduzir custos e o tempo de desenvolvimento dos veículos. É como quando você quer reparar um carro e, ao invés de intricadas peças, encontra soluções mais simples e práticas. Essa agilidade é uma mão na roda num mercado em constante mudança.

A arquitetura para todos os motores

A nova arquitetura eletrônica, chamada de China Electronic Architecture, é fruto da colaboração entre a Xpeng, a Volkswagen Group China Technology Company e a divisão de software Cariad. Inicialmente, essa tecnologia era pensada para os elétricos que devem chegar em 2026, mas com essa mudança, você verá também os modelos a combustão aproveitando essa inovação.

Imagine só: a Volkswagen promete que essa plataforma vai reduzir em 30% o número de unidades de controle. Isso significa menos peças, menos chances de pelo menos aquele problema que sempre aparece no momento mais inconveniente. Além disso, vai facilitar atualizações remotas, algo que já virou comum até em smartphones, permitindo que os carros se mantenham atualizados e alinhados às expectativas dos motoristas, especialmente os chineses, que estão cada vez mais exigentes.

O Charles Zhang, da Xpeng, até comentou que a Volkswagen pode ser a única montadora global a usar uma única plataforma eletrônica para todos os tipos de motor. É um passo e tanto, não é mesmo?

A China continua sendo fundamental

Até o primeiro semestre de 2025, 95,5% dos 1,3 milhão de carros vendidos pela Volkswagen na China eram a combustão. Apenas 4,5% eram elétricos. É um recado claro sobre as preferências do público por lá. Modelos como o Sagitar e o Passat continuam sendo os campeões de vendas.

O trabalho conjunto com a Xpeng vai além da tecnologia nos veículos. Eles também estão investindo em infraestrutura de carregamento ultrarrápido na China. Esse é um ponto essencial para não ficar atrás de gigantes como a BYD e a Tesla. Quem já passou por uma espera interminável em um posto de gasolina sabe a dor que é, então tem tudo a ver com facilitar a vida do motorista!

E por falar em modelos novos, a Volkswagen promete lançar seu primeiro carro na nova plataforma compartilhada em 2026. Um teaser já deu as caras na forma do conceito ID. Aura, apresentado no Salão do Automóvel de Xangai. É animador ver como o futuro das montadoras está evoluindo diante dos nossos olhos, não acha?