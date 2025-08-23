Mundo Automotivo

Novo VW Golf GTI chega ao Brasil em setembro

Agora vai! Novo VW Golf GTI começa a ser vendido no Brasil em setembro
Depois de uma espera que parecia eterna, o VW Golf GTI está de volta ao Brasil! A partir do dia 6 de setembro, esse hatch esportivo vai dar as caras novamente nas concessionárias, importado direto da Alemanha. E tem mais: os compradores poderão aproveitar experiências exclusivas nessa fase inicial de vendas.

O modelo traz ajustes especiais para o nosso mercado, desde a suspensão até adaptações que garantem que ele funcione direitinho com a nossa gasolina. Sob o capô, o Golf GTI vem com um motor 2.0 turbo que entrega impressionantes 245 cv e 37,7 kgfm de torque. Tudo isso é transmitido para as rodas da frente através de um câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas. Acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos, ele promete muita emoção nas pistas e nas estradas!

Design e Equipamentos Imperdíveis

No visual, o Golf GTI não decepciona. Ele traz rodas de 18 polegadas combinadas com pneus 225/40, e sua grade e logotipo são iluminados, garantindo que faça bonito em qualquer lugar. No interior, o prazer de dirigir fica ainda mais marcante com um ar-condicionado de três zonas e um sistema de som Harman Kardon. Um verdadeiro espetáculo!

Se você é do tipo que ama tecnologia, vai adorar o painel de instrumentos com tela de 10,2 polegadas e a multimídia com uma tela de 12,9 polegadas, que ainda permite espelhamento por wireless. Para os dias mais frios, os bancos dianteiros têm aquecimento, e a iluminação ambiente vem com 30 cores diferentes. Que tal personalizar o clima do seu carro na hora de pegar a estrada?

E claro, quem já passou por aquela situação de ficar preso no trânsito sabe como um piloto automático adaptativo e um assistente de condução com centralizador de faixas fazem a diferença na rotina. Ah, e tem o alerta de ponto-cego, que é um ótimo aliado para quem está sempre em movimento!

Variedade de Cores e Expectativas de Preço

Se você está preocupado com as opções de cores, não se preocupe! O Golf GTI vai estar disponível em Branco Puro, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Vermelho Kings. Um leque para agradar diferentes gostos.

Agora, sobre o preço, ainda é mistério. Mas fique atento, pois será revelado no dia 6 de setembro, junto com o início das vendas. Então, se você está pensando em adquirir um, já pode se preparar para essa nova fase no mundo automotivo brasileiro!

