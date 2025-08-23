Temporal em Ramilândia impacta 40 famílias

Um forte temporal atingiu a cidade de Ramilândia, localizada no Oeste do Paraná, na manhã deste sábado, 23 de agosto, por volta das 9h. Os ventos fortes deixaram um rastro de destruição em várias áreas do município. A Defesa Civil informou que pelo menos 40 famílias foram afetadas, com muitas casas sendo destelhadas e causando prejuízos significativos.

Logo após o evento, a Prefeitura de Ramilândia, em parceria com a Defesa Civil, iniciou a distribuição de lonas para proteger as residências danificadas. Em algumas situações, onde os danos foram mais severos, algumas famílias precisaram procurar abrigo temporário na casa de parentes ou amigos.

Imagens registradas após a tempestade revelam a intensidade do vento e os estragos que atingiram a comunidade. A assessoria da Prefeitura destacou que os maiores danos ocorreram na área urbana, com residências e estabelecimentos comerciais apresentando impactos estruturais. Apesar da gravidade dos acontecimentos, até o momento não há registros de feridos.

Equipes municipais estão atuando no local para avaliar a extensão dos danos e prestar assistência às famílias afetadas. As autoridades informaram que as situações mais urgentes estão sendo tratadas como prioridade, visando garantir a segurança e o bem-estar da população local.