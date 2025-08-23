Motos mais vendidas até 22 de agosto de 2025 segundo Fipe

O mercado de motos continua fervendo até o dia 22 de agosto, segundo informações da Fenabrave. A campeã de vendas é a imbatível Honda CG 160, que sozinha emplacou impressionantes 30.766 unidades este mês. Ao todo, já são 298.739 motos vendidas em 2025. É inegável que a CG 160 conquistou seu espaço no coração dos brasileiros!

Logo em seguida, a Honda Biz aparece na lista com 16.087 motos vendidas em agosto, acumulando 168.061 até agora no ano. Essa é uma escolha popular, principalmente para quem busca um transporte prático e confiável nas grandes cidades. Não é para menos que muitas pessoas preferem essa belezura para enfrentar o dia a dia.

Agora, quem também se destaca é a Honda Pop 110i, arrecadando 12.437 emplacamentos no período. E no encalço dela, temos a Honda NXR 160 Bros, com 12.152 unidades vendidas. Essas motos são verdadeiras parceiras para quem faz deslocamentos rápidos e precisa de um veículo ágil e econômico.

Fechando o top 5, a Mottu Sport 110i também se saiu bem, vendendo 6.958 unidades, um crescimento de 7% em relação a julho. É sempre bom ver novas marcas se destacando, não é mesmo? Logo atrás vem a Yamaha YBR 150 com 5.890 motos, a Honda CB 300F vendendo 4.276 unidades, e a sempre charmosa Honda PCX 160, que emplacou 3.289 modelos este mês.

No ranking das vendas, a Yamaha Fazer 250 se destaca na nona posição, com 3.149 unidades vendidas. Fechando o top 10, temos a Shineray XY 125, com 2.993 motos emplacadas. São tantas opções, que é difícil não ficar tentado a experimentar cada uma delas!

Vamos dar uma olhada mais de perto no desempenho das motos em agosto de 2025:

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 30.766 2º Honda Biz 16.087 3º Honda Pop 110i 12.437 4º Honda NXR 160 Bros 12.152 5º Mottu Sport 110i 6.958 6º Yamaha YBR 150 5.890 7º Honda CB 300F 4.276 8º Honda PCX 160 3.289 9º Yamaha Fazer 250 3.149 10º Shineray XY 125 2.993

Esse ranking é uma ótima referência para quem está a fim de trocar de moto ou até mesmo para quem curte saber as tendências do mercado. Afinal, ter um meio de transporte ágil e prático é essencial, principalmente nas grandes cidades. E quem não ama a sensação de acelerar numa motocicleta pela estrada, sentindo a brisa e a liberdade?