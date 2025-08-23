Motos mais vendidas até 22 de agosto de 2025 segundo Fipe

O mercado de motos continua fervendo até o dia 22 de agosto, segundo informações da Fenabrave. A campeã de vendas é a imbatível Honda CG 160, que sozinha emplacou impressionantes 30.766 unidades este mês. Ao todo, já são 298.739 motos vendidas em 2025. É inegável que a CG 160 conquistou seu espaço no coração dos brasileiros!
Logo em seguida, a Honda Biz aparece na lista com 16.087 motos vendidas em agosto, acumulando 168.061 até agora no ano. Essa é uma escolha popular, principalmente para quem busca um transporte prático e confiável nas grandes cidades. Não é para menos que muitas pessoas preferem essa belezura para enfrentar o dia a dia.
Agora, quem também se destaca é a Honda Pop 110i, arrecadando 12.437 emplacamentos no período. E no encalço dela, temos a Honda NXR 160 Bros, com 12.152 unidades vendidas. Essas motos são verdadeiras parceiras para quem faz deslocamentos rápidos e precisa de um veículo ágil e econômico.
Fechando o top 5, a Mottu Sport 110i também se saiu bem, vendendo 6.958 unidades, um crescimento de 7% em relação a julho. É sempre bom ver novas marcas se destacando, não é mesmo? Logo atrás vem a Yamaha YBR 150 com 5.890 motos, a Honda CB 300F vendendo 4.276 unidades, e a sempre charmosa Honda PCX 160, que emplacou 3.289 modelos este mês.
No ranking das vendas, a Yamaha Fazer 250 se destaca na nona posição, com 3.149 unidades vendidas. Fechando o top 10, temos a Shineray XY 125, com 2.993 motos emplacadas. São tantas opções, que é difícil não ficar tentado a experimentar cada uma delas!
Vamos dar uma olhada mais de perto no desempenho das motos em agosto de 2025:
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|30.766
|2º
|Honda Biz
|16.087
|3º
|Honda Pop 110i
|12.437
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|12.152
|5º
|Mottu Sport 110i
|6.958
|6º
|Yamaha YBR 150
|5.890
|7º
|Honda CB 300F
|4.276
|8º
|Honda PCX 160
|3.289
|9º
|Yamaha Fazer 250
|3.149
|10º
|Shineray XY 125
|2.993
Esse ranking é uma ótima referência para quem está a fim de trocar de moto ou até mesmo para quem curte saber as tendências do mercado. Afinal, ter um meio de transporte ágil e prático é essencial, principalmente nas grandes cidades. E quem não ama a sensação de acelerar numa motocicleta pela estrada, sentindo a brisa e a liberdade?