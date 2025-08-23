Chevrolet diminui preço do Onix RS em até R$ 17.775 para PcD

Durante o mês de agosto, o Chevrolet Onix RS está oferecendo condições especiais para a venda direta a pessoas com deficiência (PcD). Essa versão com um visual mais esportivo ganhou algumas atualizações para a linha 2026, principalmente na parte da frente, que ficou mais estilosa. Além disso, o interior também foi renovado, agora com uma central multimídia de 11 polegadas e um painel digital de 8 polegadas — bem semelhantes aos do Spin e Tracker.

Esse modelo, que tem um motor 1.0 Turbo e câmbio automático, está com um preço sugerido de R$ 126.540,00 para o público geral. Mas, se você é PcD, o valor diminui para R$ 108.765,00. Isso representa uma economia de R$ 17.775,00, uma boa grana que pode ser aproveitada em outras coisas.

Para conseguir esse desconto, a pessoa precisa apresentar exames que comprovem a deficiência e um laudo médico assinado por um profissional autorizado pelo Detran. Depois, é feita uma avaliação em uma clínica credenciada, que vai emitir um laudo final para autorizar a compra com isenção.

Novidades na Linha 2026

As mudanças na linha 2026 começam pelo design. O para-choque foi redesenhado, a grade frontal recebeu ajustes e agora os faróis full-LED estão disponíveis nas versões mais caras. Essa nova forma do para-choque ajuda a aumentar o ângulo de ataque em até 30%, diminuindo as chances de raspar o carro em terrenos mais complicado. Na traseira, as lanternas também ganharam um novo grafismo, deixando tudo um pouco mais moderno.

Melhorias Técnicas

Falando de melhorias técnicas, uma delas é a correia dentada banhada a óleo, que gerou muita discussão por ser um ponto controverso. Agora, ela é feita com material mais resistente, garantindo maior durabilidade. A Chevrolet também revalidou a garantia desse componente para os carros já vendidos, oferecendo cinco anos de cobertura para os modelos novos, desde que o cliente mantenha o serviço OnStar ativo.

Motor e Desempenho

Debruçando sobre o motor, o Onix RS vem com um 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta. Recentemente, ele perdeu um pouco de potência, agora entregando 115 cv, tanto com gasolina quanto com etanol. Mesmo assim, quem já dirigiu um Onix RS sabe que ele não deixa na mão.

Curiosamente, esse mesmo modelo tinha ganhado um aumento de desempenho no início do ano, indo de 116 cv para 121 cv, devido a novas regras de emissões. Apesar da leve queda na potência, o torque tem se mantido em 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. O câmbio continua automático com seis marchas, ideal para quem enfrenta trânsito intenso.

Chevrolet Onix RS para PcD em agosto de 2025

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos RS 1.0 Turbo AT R$ 126.540,00 R$ 108.765,00 R$ 17.775,00

O Onix RS é uma opção interessante, que combina estilo, tecnologia e preço acessível para o público PcD. É sempre bom ver as montadoras se adaptando e oferecendo oportunidades melhores, não é mesmo?