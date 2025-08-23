Jeep reduz preço do Compass Série S 2026 em R$ 18,9 mil

O Jeep Compass Série S 2026 chegou com tudo e, se você é um apaixonado por carros, vai adorar saber que ele está com condições especiais para empresas e produtores rurais até 31 de agosto. Então, se você tem um CNPJ, essa pode ser a sua chance de garantir um SUV legal por um preço interessante.

Essa nova versão traz um excelente custo-benefício e uma lista de itens de série de dar inveja. Um destaque é o porta-malas, com incríveis 476 litros de capacidade – para quem já ficou sem espaço na hora de fazer uma viagem, sabe como isso ajuda! O concorrente direto, o Toyota Corolla Cross, fica atrás com seus 440 litros.

O preço sugerido da configuração Série S T270 AT 4×2 é de R$ 236.990,00. Mas aqui vem o detalhe: para quem tem CNPJ e atende os critérios de elegibilidade, o valor desce para R$ 218.030,00. Isso significa um desconto de R$ 18.960,00! Uma ótima oportunidade, certo?

Do ponto de vista técnico, o Compass Série S é equipado com um motor 1.3 turbo flex (T270), que entrega robustos 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. Com uma transmissão automática de seis marchas, esse SUV promete um desempenho ágil, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos. Para quem aprecia um pouco de adrenalina ao volante, isso é tentador!

Considerando o consumo, os números do Inmetro mostram que, com etanol, o SUV faz cerca de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Com gasolina, a história melhora: são 10,1 km/l em percursos urbanos e 12 km/l em rodovias. Um alívio na hora de abastecer!

Entre os itens de tecnologia e conforto, o Jeep Compass Série S não decepciona. Ele vem com comutação automática dos faróis, um detector de fadiga do motorista que poderia salvar muitos sustos no volante, e um aviso de mudança de faixa, que ajuda bastante em viagens longas. A central multimídia de 10,1 polegadas com comando de voz e GPS é super prática para quem adora um rolê. O painel de instrumentos também é outro charme, com 10,25 polegadas e um teto solar panorâmico que é puro glamour!

Além disso, a segurança é levada a sério com monitoramento de ponto cego, assistente de estacionamento, e seis airbags. Aliás, quem gosta de dirigir na cidade sabe como um bom assistente de estacionamento pode fazer a diferença, especialmente em lugares apertados!

Para completar, as rodas de 19 polegadas e a pintura das partes plásticas na cor da carroceria dão um toque sofisticado ao visual do Compass. E quem não gostaria de ver o carro com um visual tão bonito na garagem?

Se você está considerando o Jeep Compass Série S, é bom se apressar! Até o final de agosto, essas condições especiais são muito tentadoras. Então, está na hora de pegar a chave e explorar as novas oportunidades que esse SUV tem a oferecer!