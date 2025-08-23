Mel Summers se junta ao elenco de Êta Mundo Melhor na Globo

A atriz mirim Mel Summers, que atualmente participa da série "A Caverna Encantada", foi confirmada no elenco da novela "Êta Mundo Melhor!", que vai ao ar na faixa das seis horas na Rede Globo. A informação foi divulgada recentemente.

Na nova trama, escrita por Mauro Wilson, Mel interpretará Aninha, a filha de Celso, um dos personagens principais, vivido por Rainer Cadete. A produção busca também um ator para interpretar o irmão de Aninha, expandindo a dinâmica familiar ao redor do empresário.

Nos próximos episódios, os telespectadores poderão ver o retorno de Sandra, a vilã interpretada por Flávia Alessandra. Após ter fugido para o exterior, Sandra volta à história, prometendo agitar as relações entre os personagens principais.

A novela "Êta Mundo Melhor!" tem previsão para ficar no ar até 27 de fevereiro de 2026, com um total de 208 capítulos. Essa extensa duração (uma das maiores da Globo nos últimos anos) demonstra a confiança da emissora na trama, que tem conseguido manter bons índices de audiência.

Êta Mundo Melhor! se destaca na programação da Globo

A novela já está perto de completar dois meses no ar e tem se destacado como um dos grandes sucessos da faixa das 18h. Dados de audiência mostram que a produção alcança uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, o melhor resultado para o horário desde 2020.

Esse desempenho coloca "Êta Mundo Melhor!" à frente de várias novelas que foram exibidas nos últimos anos. Entre as tramas que foram superadas estão "Amor Perfeito", que teve média de 19,5 pontos, e "Mar do Sertão", com 19,2 pontos, entre outras.

Além disso, a nova novela deixou para trás produções que obtiveram resultados mais baixos, como "Garota do Momento", que registrou 18,1 pontos, e "Nos Tempos do Imperador", com apenas 16,9 pontos. Com a tendência de crescimento nos índices de audiência, a produção pode até superar a média de 20,1 pontos da reprise de "Flor do Caribe", que foi exibida durante a pandemia de Covid-19. Esse resultado consolidou-se como o maior desempenho recente da faixa.

Esses números reforçam a popularidade da faixa das seis horas, que historicamente apresenta novelas de apelo popular e serve como uma plataforma importante para novos talentos.

Próxima novela na programação

Após a conclusão de "Êta Mundo Melhor!", a faixa das seis receberá "A Nobreza do Amor". A nova novela será assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com estreia prevista para março de 2026. Esta produção já gera grande expectativa, especialmente pela escolha de Lázaro Ramos para interpretar um vilão, algo inédito na carreira do ator nas produções televisivas.