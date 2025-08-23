Prato japonês por R$ 19,98 no Comper

Festival do Sobá nos Supermercados Comper Celebra a Culinária Okinawana em Campo Grande

O Festival do Sobá está de volta aos Supermercados Comper, em Campo Grande, para celebrar a rica história desse prato, que se tornou um símbolo da imigração okinawana na região. O evento acontecerá entre os dias 23 e 26 de agosto, coincidindo com o aniversário da capital sul-mato-grossense.

O sobá, um tipo de macarrão típico da culinária japonesa, foi introduzido na cidade no início do século XX por imigrantes da ilha de Okinawa. Com o passar do tempo, a receita original foi adaptada ao gosto local, incorporando ingredientes como carne suína ou bovina e sendo servido em um saboroso caldo quente. Essa tradição culinária se firmou como um elemento importante da identidade da capital, sendo reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Campo Grande desde 2006.

Durante o festival, os clientes poderão degustar o sobá em porções de 400 gramas, disponíveis nas versões de carne bovina e suína, ao preço de R$ 19,98. Além disso, em quatro lojas da rede — Jardim dos Estados, Tamandaré, Brilhante e São Francisco — haverá a oportunidade de ver a montagem do sobá ao vivo entre 15h e 21h. Esse momento não só permitirá aos clientes saborear o prato, mas também interagir com a tradição que ele representa.

A promoção está disponível em todas as dez lojas de Campo Grande e em uma unidade em Dourados, permitindo que um número maior de pessoas participe dessa celebração gastronômica.

O Grupo Pereira, responsável pelos Supermercados Comper, tem mais de 60 anos de atuação e está presente em diferentes estados brasileiros. Com um portfólio que inclui diversas redes e serviços, o grupo é conhecido pelo seu compromisso com a qualidade no atendimento ao cliente e iniciativas sociais.

O festival é uma ótima oportunidade para todos conhecerem e apreciarem a cultura okinawana de uma forma saborosa, além de celebrar a história e as tradições que fazem parte do cotidiano da cidade.