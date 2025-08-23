Volkswagen diminui preço do T-Cross 200 TSI em até R$ 27.988 para PcD

O Volkswagen T-Cross 200 TSI está em destaque com condições especiais para pessoas com deficiência (PcD). Para quem busca um carro zero e quer aproveitar a isenção de impostos, essa é uma ótima oportunidade. Além da isenção total de IPI, a Volkswagen oferece um bônus de fábrica. Um detalhe importante: quem adquirir o veículo não poderá revendê-lo antes de 24 meses. Então, se você está pensando em um SUV que una conforto e praticidade, é bom ficar de olho!

Preço e Descontos

O preço de tabela para a versão 200 TSI automática é de R$ 154.990,00. Mas, com todos os benefícios fiscais, esse valor desce para R$ 127.001,11. Isso significa um desconto considerável de R$ 27.988,89! Essa informação vem do portal Fipe Carros, confirmada pela concessionária Norpave. E, cá entre nós, um descontão assim faz qualquer um reconsiderar a compra.

Como Comprar?

Para aproveitar essa condição, o caminho é simples: é só dar uma passada em uma concessionária Volkswagen. Leve a documentação necessária e inicie o processo de aquisição. É uma chance também para tirar dúvidas sobre prazos, faturamento e opções de financiamento que são especialmente direcionadas para PcD.

O Que Tem de Novo Sob o Capô?

Vamos falar do motor! O T-Cross 200 TSI automático vem com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele entrega até 128 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque, o que garante um desempenho ágil, perfeito para quem gosta de praticidade no dia a dia. A transmissão automática de seis marchas complementa essa entrega, proporcionando uma experiência de direção suave.

Consumo e Rendimento

Quando o assunto é consumo, de acordo com o Inmetro, o modelo apresenta números bem interessantes: faz 8,1 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada com etanol. Se optar pela gasolina, o rendimento melhora, chegando a 11,9 km/l no urbano e 14,1 km/l nas rodovias. Para quem roda muito em áreas urbanas, essa economia faz uma diferença e tanto no bolso, né?

Dimensões que Garantem Conforto

Um ponto que muitas vezes passa batido, mas é crucial, são as dimensões. O T-Cross 200 TSI tem 4,22 metros de comprimento, 1,76 metro de largura, e 1,57 metro de altura, além de um entre-eixos de 2,65 metros, garantindo um espaço interno confortável. Com um tanque de 49 litros e um porta-malas de 373 litros, é ideal para aqueles passeios de fim de semana ou simples idas ao mercado.

Recursos e Conforto

Na parte de dentro, o Volkswagen T-Cross 200 TSI é bem equipado. Conta com bancos revestidos em tecido, rodas de liga leve de 16”, sensores de estacionamento traseiros e até um painel digital de 8”. Para quem ama tecnologia, o modelo vem com a central multimídia “VW Play” de 10,1” e APP-Connect. Ah, e a segurança não fica de fora: são 6 airbags e um sistema de reconhecimento de pedestres para maior tranquilidade ao volante.

O T-Cross 200 TSI promete não apenas um bom desempenho, mas uma experiência confortável e cheia de recursos. Se você está na busca por um carro que combina praticidade e tecnologia, vale a pena conferir de perto.