BYD Fang Cheng Bao lança SUV Tai 7 em setembro na China

A Fang Cheng Bao, uma das submarcas da famosa BYD, está prestes a dar mais um grande passo no mundo dos SUVs híbridos. O Tai 7, o segundo modelo da série Tai, será lançado oficialmente agora em setembro. A expectativa é que ele atenda especialmente quem transita muito pelas cidades, trazendo conforto e tecnologia de ponta.

A produção começou no dia 11 de agosto, e os primeiros modelos já estão programados para chegar às concessionárias até o fim do mês. O destaque do Tai 7 é seu espaço interno amplíssimo, o maior já visto pela Fang Cheng Bao. Imagine poder levar toda a família, amigos e ainda ter aquele espaço extra para as compras do final de semana!

Recentemente, a marca tem investido pesado em inovações. Em 12 de agosto, a BYD lançou um tablet desenvolvido internamente, que vai equipar o Tai 7, levando a conectividade a um nível bem interessante. Dirigir com um sistema digital assim é quase como ter um assistente pessoal a bordo.

Falando em desempenho, o Tai 7 será oferecido em duas versões: uma com tração apenas nas rodas dianteiras, equipada com uma bateria de 26,6 kWh, ideal para quem faz trajetos mais curtos, com uma autonomia de até 135 km. E para quem não tem medo de encarar estradas mais longas, tem a opção com tração nas quatro rodas, que conta com uma bateria de 35,6 kWh, permitindo alcançar até 180 km. Juntando tudo isso, o alcance total combinando motor a combustão e elétrico supera impressionantes 1.300 km.

Outro recurso que promete chamar a atenção é o sistema de direção inteligente God’s Eye, que vem em versões que podem incluir ou não LiDAR, mostrando a intenção da BYD de entrar em campo com tecnologias para condução semiautônoma.

Vale lembrar que a Fang Cheng Bao foi oficialmente apresentada em agosto de 2023, com a linha Bao 5 e Bao 8 voltada para os robustos SUVs off-road, e o Tai 3, focado nas cidades. Desde dezembro do ano passado, a série Tai se consolidou como a segunda grande linha da marca, atraindo consumidores com perfis bem variados.

Quem já dirigiu por muito tempo sabe como a tecnologia e o conforto fazem a diferença no dia a dia, e o Tai 7 parece entregar tudo isso de forma bem equilibrada.