Prefeitura e Câmara avançam em obras na estrada em Itaiacoca

Trecho entre Passo do Pupo e Biscaia recebe novas obras e pavimentação

As obras de recuperação e ampliação da estrada Enio Baptista Rosas, em Itaiacoca, estão em pleno andamento. Este trecho liga Passo do Pupo a Biscaia e estava parcialmente fechado desde 2023 devido a um desmoronamento. No dia 30 de julho deste ano, a Prefeitura de Ponta Grossa iniciou os serviços em colaboração com empresas privadas.

O prazo previsto para terminar as obras é de 40 dias. A expectativa é que as melhorias tragam mais segurança e fluidez para os moradores e motoristas que utilizam a via.

O projeto foi viabilizado com a ajuda do presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, vereador Julio Küller, que promoveu o diálogo entre a Prefeitura e o setor privado. A Mineradora São Judas é responsável pela remoção de pedras e detonação de um paredão, o que permitirá a abertura de uma segunda via. Já a empresa Moura Engenharia ficará encarregada da pavimentação do trecho.

Küller destacou a importância de encontrar soluções rápidas para resolver um problema que afetava a comunidade de Itaiacoca por dois anos. “Desde que a estrada ficou comprometida, muitas famílias enfrentaram riscos e dificuldades no acesso. Com a ampliação e pavimentação, estamos oferecendo mais segurança e mobilidade para a região", ressaltou.

As obras são uma demanda antiga da comunidade local, que aguardava ansiosamente a normalização do tráfego na estrada desde o deslizamento de terra. A previsão da Prefeitura é que, seguindo o cronograma, o trecho esteja totalmente liberado ao fim do prazo estipulado, atendendo assim à crescente demanda do distrito.