Mãe e filho são encontrados mortos com arma e bilhete

Mãe e filho encontrados mortos em Pinhais

Um caso trágico foi registrado em Pinhais, localizada na Região Metropolitana de Curitiba, onde uma mãe e seu filho de dez anos foram encontrados mortos em sua casa. A Polícia Civil do Paraná confirmou a descoberta na última sexta-feira (22), informando que próximos aos corpos foram encontrados uma arma de fogo e um bilhete.

De acordo com o delegado Gustavo Alves Pinho, a investigação preliminar aponta que a mãe pode ter sido responsável pela morte do filho antes de tirar a própria vida. O bilhete encontrado no local sugere a intenção de cometer um ato extremo, e será sujeito a análise pericial para detalhar a autoria e esclarecer os fatos.

O delegado relatou que, ao chegar à cena do crime, a polícia encontrou a mãe e a criança deitadas, com a arma ao lado deles. O marido da mulher não estava em casa no momento do crime e, ao retornar, se deparou com a cena. Ele revelou à polícia que a arma utilizada pertencia a ele e que não possuía registro. Por essa razão, ele foi detido e deve responder por porte ilegal de arma.

As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso e descartar a possibilidade de envolvimento de outras pessoas. Segundo o delegado, um inquérito policial será aberto para coletar mais evidências e aprofundar a apuração do ocorrido.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção dos corpos e dar seguimento aos procedimentos legais necessários.