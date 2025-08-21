Globoplay exibe novela turca “Dolunay” com Can Yaman

A plataforma de streaming do Grupo Globo, dedicada a novelas internacionais, anunciou que a novela turca “Dolunay” será disponibilizada no Brasil. A estreia está prevista para o dia 10 de setembro, ocupando o horário atualmente reservado para a novela mexicana “O Amor Invencível”. A nova atração será exibida de segunda a sábado, sempre às 20h55, com opções de reapresentação em três horários: 2h05, 4h30 e 10h25.

“Dolunay” é protagonizada pelo ator turco Can Yaman, que tem se destacado na dramaturgia de seu país e conquistado admiradores ao redor do mundo. Ao lado dele, a atriz Özge Gürel, conhecida por sua atuação em “Senhor Errado”, também faz parte do elenco. A dupla se tornou bastante popular, com seus fãs seguirem de perto as produções que estrelam juntos.

A novela vem em um momento de crescimento das produções turcas no Brasil, que estão ganhando destaque em um mercado que tradicionalmente prioriza novelas mexicanas. As tramas turcas têm cativado o público brasileiro, cada vez mais interessado em histórias desse tipo.

### Enredo: Romance entre Opostos

A narrativa de “Dolunay” gira em torno de Nazlı, uma estudante de gastronomia que tem o sonho de abrir o próprio restaurante. Para ajudar nas despesas, ela aceita um trabalho como chef particular de Ferit Aslan, um empresário rico e rigoroso. A vida dos dois muda de forma inesperada quando, após uma noite de festa, Nazlı acorda na cama de Ferit, levando a uma série de situações cômicas e românticas. A história explora o contraste entre as personalidades dos protagonistas, utilizando humor e conflitos típicos das comédias românticas.

Vale destacar que “Dolunay” é uma das primeiras produções turcas do gênero rom-com a ser exibida no Brasil, uma vez que as novelas turcas são mais conhecidas por suas tramas dramáticas. Com 26 episódios de cerca de duas horas cada, a novela apresenta um formato mais longo em comparação com as produções brasileiras e mexicanas, que geralmente têm episódios mais curtos.

### Investimentos em Novelas Turcas

Nos últimos anos, a Globo tem se esforçado para expandir seu catálogo de novelas internacionais em sua plataforma de streaming. Além de “Dolunay”, outras produções turcas já disponíveis incluem “Ramo: Entre o Amor e o Poder”, “Marasli: O Protetor”, “O Último Verão”, “Amor e Honra”, “Mãe”, “Hercai: Amor e Vingança” e “A Sonhadora”. A adição de “Dolunay” reforça a estratégia da empresa em atender ao crescente interesse dos brasileiros por tramas turcas, que têm obtido boa audiência em diferentes veículos de comunicação na América Latina.