Notícias

Globoplay exibe novela turca “Dolunay” com Can Yaman

Autor Rodrigo Campos
Cena da novela turca "Dolunay". <strong>Foto: Reprodução</strong>
Globoplay Novelas anuncia exibição da turca "Dolunay", estrelada por Can Yaman

A plataforma de streaming do Grupo Globo, dedicada a novelas internacionais, anunciou que a novela turca “Dolunay” será disponibilizada no Brasil. A estreia está prevista para o dia 10 de setembro, ocupando o horário atualmente reservado para a novela mexicana “O Amor Invencível”. A nova atração será exibida de segunda a sábado, sempre às 20h55, com opções de reapresentação em três horários: 2h05, 4h30 e 10h25.

“Dolunay” é protagonizada pelo ator turco Can Yaman, que tem se destacado na dramaturgia de seu país e conquistado admiradores ao redor do mundo. Ao lado dele, a atriz Özge Gürel, conhecida por sua atuação em “Senhor Errado”, também faz parte do elenco. A dupla se tornou bastante popular, com seus fãs seguirem de perto as produções que estrelam juntos.

A novela vem em um momento de crescimento das produções turcas no Brasil, que estão ganhando destaque em um mercado que tradicionalmente prioriza novelas mexicanas. As tramas turcas têm cativado o público brasileiro, cada vez mais interessado em histórias desse tipo.

### Enredo: Romance entre Opostos

A narrativa de “Dolunay” gira em torno de Nazlı, uma estudante de gastronomia que tem o sonho de abrir o próprio restaurante. Para ajudar nas despesas, ela aceita um trabalho como chef particular de Ferit Aslan, um empresário rico e rigoroso. A vida dos dois muda de forma inesperada quando, após uma noite de festa, Nazlı acorda na cama de Ferit, levando a uma série de situações cômicas e românticas. A história explora o contraste entre as personalidades dos protagonistas, utilizando humor e conflitos típicos das comédias românticas.

Vale destacar que “Dolunay” é uma das primeiras produções turcas do gênero rom-com a ser exibida no Brasil, uma vez que as novelas turcas são mais conhecidas por suas tramas dramáticas. Com 26 episódios de cerca de duas horas cada, a novela apresenta um formato mais longo em comparação com as produções brasileiras e mexicanas, que geralmente têm episódios mais curtos.

### Investimentos em Novelas Turcas

Nos últimos anos, a Globo tem se esforçado para expandir seu catálogo de novelas internacionais em sua plataforma de streaming. Além de “Dolunay”, outras produções turcas já disponíveis incluem “Ramo: Entre o Amor e o Poder”, “Marasli: O Protetor”, “O Último Verão”, “Amor e Honra”, “Mãe”, “Hercai: Amor e Vingança” e “A Sonhadora”. A adição de “Dolunay” reforça a estratégia da empresa em atender ao crescente interesse dos brasileiros por tramas turcas, que têm obtido boa audiência em diferentes veículos de comunicação na América Latina.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor