Acerte ou caia! completa 1 ano com edição especial

O game show “Acerte ou Caia!”, apresentado por Tom Cavalcante, está prestes a completar um ano no ar. Para comemorar essa data especial, o programa realizará uma edição comemorativa no próximo domingo, dia 24 de agosto, a partir das 15h45, na Record. Desde sua estreia em 25 de agosto de 2024, a atração se tornou muito popular entre os telespectadores, destacando-se como uma das opções de entretenimento mais divertidas e familiares das tardes de domingo.

Nesta edição especial, o palco receberá 11 personalidades que já foram campeãs em edições anteriores do programa. Elas terão a oportunidade de reviver a emoção da competição e concorrer novamente ao prêmio máximo de R$ 300 mil. Com uma dinâmica que promete tensão e diversão, apenas um participante sairá como bicampeão, enquanto os demais enfrentarão o risco de cair no famoso buraco do cenário.

Entre os convidados, estão figuras conhecidas como a atriz Vanessa Gerbelli, a campeã olímpica Maurren Maggi, o modelo e DJ Jesus Luz, a ex-BBB e influenciadora Emily Araújo, e o mágico Ben Ludmer. Além deles, o especial contará com a presença do humorista Bruno Motta, o apresentador André Vasco, os atores Rodrigo Phavanello e Pierre Bittencourt, assim como Raquele Cardozo, também ex-BBB, e Ana Paula Almeida, ex-paquita. Todos esses convidados já mostraram suas habilidades no programa e agora retornam para tentar conquistar novamente o prêmio.

Produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon, “Acerte ou Caia!” combina entretenimento, suspense e comédia. A atração se destaca pelo seu formato que mistura celebridades e desafios inesperados, mantendo os participantes em constante tensão, uma vez que uma escolha errada pode levá-los à eliminação.

Para quem não puder assistir ao vivo, todas as edições do programa estarão disponíveis na plataforma de streaming RecordPlus, onde o público pode conferir tanto os episódios inéditos quanto relembrar momentos marcantes da temporada. Assim, todos poderão vivenciar a emoção do game show a qualquer momento.