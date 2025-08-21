Renault Kardian chega à Argentina com motor diferente do Brasil

A Renault deu um passo importante e apresentou na Argentina o Kardian atualizado, seu SUV compacto que promete impressionar. Este é o primeiro facelift do modelo, que chegou ao mercado há pouco mais de um ano, e a nova versão Iconic 200 EDC vem substituir a antiga Premiere Edition. Pra quem assiste de fora, vale lembrar que a versão Techno, bastante familiar, não aparece nessa repaginada argentina.

Um dos grandes destaques tecnológicos desse novo Kardian é a central multimídia touchscreen de 10,1 polegadas. Ela é equipada com o sistema OpenR Link e, para deixar tudo mais prático, tem compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Para quem aprecia detalhes, a versão Iconic ainda traz um painel digital de 10,2 polegadas, duas portas USB-C e até um carregador sem fio. Já as outras versões ficam com um cluster de 7 polegadas. O aplicativo My Renault, presente na versão Iconic, oferece várias funções úteis, desde geolocalização a monitoramento do veículo. O melhor? Os primeiros três anos de uso incluem funcionalidades grátis, como acionar luzes e buzina.

Quando o assunto é segurança, a Renault não economizou. Todas as versões já vêm equipadas com seis airbags, controle de estabilidade, controle de tração e ainda faróis full LED, que são um charme à parte. E quem não gosta de um assistente que pensa por você? A versão Iconic 200 EDC ainda traz recursos como faróis altos automáticos e frenagem de emergência autônoma, que usa tecnologia para detectar pedestres e ciclistas. Detalhes como os sensores de estacionamento e câmera 360° fazem a diferença na hora de manobrar em lugares apertados.

Agora, vamos falar da parte que muitos de nós adoramos: o motor. A linha mecânica do Kardian segue a mesma fórmula, com duas opções a gasolina. A versão de entrada Evolution 156 MT conta com um motor 1.6 16V aspirado que entrega 115 cv. Pra quem busca um pouquinho mais de potência, temos a Evolution 200 EDC e a Iconic 200 EDC, com motor turbo 1.0 de três cilindros e 120 cv de potência, sempre com transmissão automática de dupla embreagem e seis marchas, além da tração dianteira.

Os preços por lá começam em 30.400.000 pesos argentinos (cerca de R$ 128.000) para a Evolution 156 MT. Se você preferir a Evolution 200 EDC, o valor salta para 34.010.000 pesos (R$ 143.550), enquanto a versão Iconic 200 EDC pode chegar a 37.290.000 pesos (R$ 157.000). E quem não gosta de uma ajudinha na hora de pagar? O modelo ainda oferece um financiamento com juros zero para até 13.000.000 pesos e uma garantia de três anos ou 100.000 km.

Com essas novidades, o Renault Kardian mostra que está pronto para brigar em um mercado cada vez mais concorrido. Ele se destaca com mais tecnologia, conforto e conectividade, especialmente na versão topo de linha, que traz funcionalidades inéditas para auxiliar o motorista e serviços conectados. Para quem ama um carro que combina estilo e funcionalidade, esse SUV pode ser uma excelente opção.