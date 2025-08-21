Volkswagen reduz preço do Virtus Comfortline para PcD em R$ 26 mil

O Volkswagen Virtus Comfortline chegou com uma ótima notícia para quem precisa de um carro zero e vem na modalidade de vendas diretas para Pessoas com Deficiência (PcD). Essa versão é uma das mais procuradas, oferecendo isenção total do IPI e aquele descontão que muitos vão adorar.

Para quem tá curioso, o modelo intermediário 200 TSI AT está com preço de tabela de R$ 144.490,00. Mas a surpresa mesmo é para os PcD elegíveis: o valor cai para apenas R$ 118.397,25. Isso significa um desconto de R$ 26.092,75! Fácil perceber porque essa escolha tem conquistado os motoristas.

O primeiro passo para garantir essa isenção, para quem precisa, é apresentar alguns exames que comprovem a deficiência e um laudo médico que tenha a assinatura de um profissional autorizado pelo Detran. Depois, é só passar por uma avaliação em uma clínica credenciada, que vai emitir o laudo final necessário para fechar negócio.

Documentos necessários para isenção de IPI

Sabia que existem alguns papéis importantes para pedir a isenção? Você vai precisar de:

Termo de curatela (se o carro for para alguém maior de 18 anos que não tenha capacidade legal);

(se o carro for para alguém maior de 18 anos que não tenha capacidade legal); Formulário da Receita Federal para solicitar a isenção de IPI;

para solicitar a isenção de IPI; Laudo Médico e CNH especial (duas cópias autenticadas pelo Detran);

(duas cópias autenticadas pelo Detran); Duas cópias autenticadas (CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência);

(CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência); Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda;

das duas últimas declarações do Imposto de Renda; Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Desempenho do Virtus

Falando do desempenho, o Volkswagen Virtus Comfortline não decepciona. Ele vem com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. E, para aqueles que valorizam a suavidade na hora de trocar de marcha, a transmissão automática de seis marchas (AQ200) fica show na estrada.

Em relação ao tamanho, o Virtus 2026 é bem generoso: são 2,65 metros de entre-eixos, quase do tamanho do Toyota Corolla! Com 4,56 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura, ele oferece um espaço interno bem confortável, mesmo que o acabamento seja mais simples, com aquele plástico rígido que a gente já conhece.

Vendas

E falando sobre vendas, entre janeiro e julho de 2025, o Virtus teve 21.036 unidades vendidas, ficando em segundo lugar na categoria de sedãs. Na frente estão os líderes como o Chevrolet Onix Plus e o Toyota Corolla, mostrando que o mercado está bem aquecido e competitivo.

Independentemente do modelo que você escolher, o importante é sempre pesquisar e ficar por dentro das oportunidades. Afinal, o universo automotivo sempre traz surpresas que podem facilitar seu dia a dia ao volante.