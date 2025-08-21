Motos mais vendidas em agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de motos continua a todo vapor em agosto, com as principais vendas mantendo os mesmos nomes do ranking anterior. A Honda CG 160 lidera disparada, emplacando 26.682 unidades só neste mês. Para quem está contando, isso totaliza impressionantes 294.655 motos em 2025. Não é à toa que essa belezinha é adorada por quem busca uma combinação de robustez e economia.

Logo atrás, a Honda Biz ocupa o segundo lugar com 12.900 unidades vendidas, totalizando 165.940 neste ano. É a favorita de quem usa a moto no dia a dia e precisa de conforto e praticidade. Se você já pegou um trânsito matinal, sabe como ter uma moto leve e ágil faz toda a diferença para um trajeto mais tranquilo.

Em terceiro lugar, temos a NXR 160 Bros, que registrou 10.677 emplacamentos, enquanto a Honda Pop 110i ficou bem na cola, com suas 10.582 unidades vendidas. Ambas são excelentes escolhas para quem busca uma moto versátil, ideal para enfrentar a cidade.

Agora, se você estava curioso sobre o restante do top 5, a Mottu Sport 110i se destacou com 6.399 vendas, representando um crescimento de 7% em relação a julho. Essa moto é uma ótima opção para quem quer uma pegada esportiva sem abrir mão da economia no combustível.

A Yamaha YBR 150 aparece em sexta posição com 5.202 motos, seguida pela Honda CB 300F e suas 3.733 unidades. Isso sem falar na Honda PCX 160, que tem seus próprios 2.852 emplacamentos. Essa última é especialmente amada por quem valoriza o conforto nas viagens urbanas, não é mesmo?

No ranking, a Yamaha Fazer 250 se destaca na nona posição, com 2.744 unidades emplacadas, enquanto a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 2.641 motos. Uma prova de que a diversidade de opções agrada a diferentes perfis de motociclistas.

Vamos dar uma olhada no ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 26.682 2º Honda Biz 12.900 3º Honda NXR 160 Bros 10.677 4º Honda Pop 110i 10.582 5º Mottu Sport 110i 6.399 6º Yamaha YBR 150 5.202 7º Honda CB 300F 3.733 8º Honda PCX 160 2.852 9º Yamaha Fazer 250 2.744 10º Shineray XY 125 2.641

Esses números mostram como o Brasil continua apaixonado por motos. Com opções para todos os gostos e bolsos, não é de se surpreender que a paixão pelas duas rodas só aumenta.