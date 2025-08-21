Motos mais vendidas em agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de motos continua a todo vapor em agosto, com as principais vendas mantendo os mesmos nomes do ranking anterior. A Honda CG 160 lidera disparada, emplacando 26.682 unidades só neste mês. Para quem está contando, isso totaliza impressionantes 294.655 motos em 2025. Não é à toa que essa belezinha é adorada por quem busca uma combinação de robustez e economia.
Logo atrás, a Honda Biz ocupa o segundo lugar com 12.900 unidades vendidas, totalizando 165.940 neste ano. É a favorita de quem usa a moto no dia a dia e precisa de conforto e praticidade. Se você já pegou um trânsito matinal, sabe como ter uma moto leve e ágil faz toda a diferença para um trajeto mais tranquilo.
Em terceiro lugar, temos a NXR 160 Bros, que registrou 10.677 emplacamentos, enquanto a Honda Pop 110i ficou bem na cola, com suas 10.582 unidades vendidas. Ambas são excelentes escolhas para quem busca uma moto versátil, ideal para enfrentar a cidade.
Agora, se você estava curioso sobre o restante do top 5, a Mottu Sport 110i se destacou com 6.399 vendas, representando um crescimento de 7% em relação a julho. Essa moto é uma ótima opção para quem quer uma pegada esportiva sem abrir mão da economia no combustível.
A Yamaha YBR 150 aparece em sexta posição com 5.202 motos, seguida pela Honda CB 300F e suas 3.733 unidades. Isso sem falar na Honda PCX 160, que tem seus próprios 2.852 emplacamentos. Essa última é especialmente amada por quem valoriza o conforto nas viagens urbanas, não é mesmo?
No ranking, a Yamaha Fazer 250 se destaca na nona posição, com 2.744 unidades emplacadas, enquanto a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 2.641 motos. Uma prova de que a diversidade de opções agrada a diferentes perfis de motociclistas.
Vamos dar uma olhada no ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|26.682
|2º
|Honda Biz
|12.900
|3º
|Honda NXR 160 Bros
|10.677
|4º
|Honda Pop 110i
|10.582
|5º
|Mottu Sport 110i
|6.399
|6º
|Yamaha YBR 150
|5.202
|7º
|Honda CB 300F
|3.733
|8º
|Honda PCX 160
|2.852
|9º
|Yamaha Fazer 250
|2.744
|10º
|Shineray XY 125
|2.641
Esses números mostram como o Brasil continua apaixonado por motos. Com opções para todos os gostos e bolsos, não é de se surpreender que a paixão pelas duas rodas só aumenta.