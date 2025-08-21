Mundo Automotivo

Carros mais vendidos em agosto de 2025 segundo a Fipe

Autor Rodrigo Campos
Os carros mais vendidos no 2º decêndio de agosto de 2025
Crédito da imagem: Wtotal Copacaba Rio de Janeiro, RJ

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil se mantém firme neste segundo decêndio de agosto. De acordo com o portal Fipe Carros, os números não trouxeram grandes surpresas nas vendas. Um dos destaques que continua dominando a pista é o Volkswagen Polo, com impressionantes 8.124 unidades emplacadas. O sucesso dele vem, em parte, do programa “Carro Sustentável”, que isenta impostos para modelos que atendem a requisitos ambientais. Isso, sem dúvida, chama a atenção de quem está buscando um carro que tenha consciência ambiental.

Logo atrás, na segunda posição, temos a Fiat Strada, que emplacou 7.452 unidades. A diferença entre ela e o Polo é de 672 carros, o que é uma disputa bem acirrada! O Fiat Argo aparece na terceira colocação, com 6.187 emplacamentos. Interessante notar que o Hyundai HB20, que começou o mês como um forte concorrente, acabou caindo para a quarta posição com 5.528 unidades vendidas. Quem dirige frequentemente sabe como a competitividade entre esses modelos pode esquentá-los das versões mais simples até as mais completas.

Se a conversa é sobre SUVs, o Toyota Corolla Cross mantém a liderança, com 4.871 unidades vendidas em agosto. Mas não pode deixar de notar o Volkswagen T-Cross, que está logo atrás com 4.766 unidades, reduzindo a diferença para apenas 105 carros. Uma prova de que a luta entre esses modelos é acirrada! O Hyundai Creta fecha o pódio, ocupando a terceira posição com 3.857 unidades.

Em seguida, na quarta colocação, o Fiat Fastback ficou com 3.189 unidades, seguido do Chevrolet Tracker que atingiu 3.006 emplacamentos. E o Fiat Pulse também não ficou por trás, ocupando a 6ª posição com 2.958 unidades comercializadas. É incrível como o mercado tem tantas opções e cada marca tem seus trunfos.

Entre os subcompactos, o Fiat Mobi venceu a competição, vendendo 4.281 unidades, enquanto o Renault Kwid ficou em segundo com 2.459 emplacamentos. E vale a pena observar o Volkswagen Tera, que com 2.544 unidades, mostra que tem seu espaço garantido no mercado.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Volkswagen Polo8.124
2Fiat Strada7.452
3Fiat Argo6.187
4Hyundai HB205.528
5Toyota Corolla Cross4.871
6Volkswagen T-Cross4.766
7Fiat Mobi4.281
8Hyundai Creta3.857
9Volkswagen Saveiro3.349
10Fiat Fastback3.189
11Chevrolet Tracker3.006
12Fiat Pulse2.958
13Nissan Kicks2.856
14Volkswagen Nivus2.830
15Chevrolet Onix2.699
16Volkswagen Tera2.544
17Honda HR-V2.505
18Renault Kwid2.459
19Volkswagen Virtus2.377
20Toyota Hilux2.368
21Jeep Compass2.355
22Caoa Chery Tiggo 72.198
23Chevrolet Onix Plus2.175
24Fiat Toro1.797
25Ford Ranger1.528

Esses rankings mostram como o mercado automotivo brasileiro está em constante movimento, oferecendo opções para todos os gostos e necessidades. Afinal, quem não ama ver qual carro anda conquistando a confiança dos brasileiros?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor