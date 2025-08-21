Carros mais vendidos em agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil se mantém firme neste segundo decêndio de agosto. De acordo com o portal Fipe Carros, os números não trouxeram grandes surpresas nas vendas. Um dos destaques que continua dominando a pista é o Volkswagen Polo, com impressionantes 8.124 unidades emplacadas. O sucesso dele vem, em parte, do programa “Carro Sustentável”, que isenta impostos para modelos que atendem a requisitos ambientais. Isso, sem dúvida, chama a atenção de quem está buscando um carro que tenha consciência ambiental.

Logo atrás, na segunda posição, temos a Fiat Strada, que emplacou 7.452 unidades. A diferença entre ela e o Polo é de 672 carros, o que é uma disputa bem acirrada! O Fiat Argo aparece na terceira colocação, com 6.187 emplacamentos. Interessante notar que o Hyundai HB20, que começou o mês como um forte concorrente, acabou caindo para a quarta posição com 5.528 unidades vendidas. Quem dirige frequentemente sabe como a competitividade entre esses modelos pode esquentá-los das versões mais simples até as mais completas.

Se a conversa é sobre SUVs, o Toyota Corolla Cross mantém a liderança, com 4.871 unidades vendidas em agosto. Mas não pode deixar de notar o Volkswagen T-Cross, que está logo atrás com 4.766 unidades, reduzindo a diferença para apenas 105 carros. Uma prova de que a luta entre esses modelos é acirrada! O Hyundai Creta fecha o pódio, ocupando a terceira posição com 3.857 unidades.

Em seguida, na quarta colocação, o Fiat Fastback ficou com 3.189 unidades, seguido do Chevrolet Tracker que atingiu 3.006 emplacamentos. E o Fiat Pulse também não ficou por trás, ocupando a 6ª posição com 2.958 unidades comercializadas. É incrível como o mercado tem tantas opções e cada marca tem seus trunfos.

Entre os subcompactos, o Fiat Mobi venceu a competição, vendendo 4.281 unidades, enquanto o Renault Kwid ficou em segundo com 2.459 emplacamentos. E vale a pena observar o Volkswagen Tera, que com 2.544 unidades, mostra que tem seu espaço garantido no mercado.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Volkswagen Polo 8.124 2 Fiat Strada 7.452 3 Fiat Argo 6.187 4 Hyundai HB20 5.528 5 Toyota Corolla Cross 4.871 6 Volkswagen T-Cross 4.766 7 Fiat Mobi 4.281 8 Hyundai Creta 3.857 9 Volkswagen Saveiro 3.349 10 Fiat Fastback 3.189 11 Chevrolet Tracker 3.006 12 Fiat Pulse 2.958 13 Nissan Kicks 2.856 14 Volkswagen Nivus 2.830 15 Chevrolet Onix 2.699 16 Volkswagen Tera 2.544 17 Honda HR-V 2.505 18 Renault Kwid 2.459 19 Volkswagen Virtus 2.377 20 Toyota Hilux 2.368 21 Jeep Compass 2.355 22 Caoa Chery Tiggo 7 2.198 23 Chevrolet Onix Plus 2.175 24 Fiat Toro 1.797 25 Ford Ranger 1.528

Esses rankings mostram como o mercado automotivo brasileiro está em constante movimento, oferecendo opções para todos os gostos e necessidades. Afinal, quem não ama ver qual carro anda conquistando a confiança dos brasileiros?