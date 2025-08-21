Carros mais vendidos em agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil se mantém firme neste segundo decêndio de agosto. De acordo com o portal Fipe Carros, os números não trouxeram grandes surpresas nas vendas. Um dos destaques que continua dominando a pista é o Volkswagen Polo, com impressionantes 8.124 unidades emplacadas. O sucesso dele vem, em parte, do programa “Carro Sustentável”, que isenta impostos para modelos que atendem a requisitos ambientais. Isso, sem dúvida, chama a atenção de quem está buscando um carro que tenha consciência ambiental.
Logo atrás, na segunda posição, temos a Fiat Strada, que emplacou 7.452 unidades. A diferença entre ela e o Polo é de 672 carros, o que é uma disputa bem acirrada! O Fiat Argo aparece na terceira colocação, com 6.187 emplacamentos. Interessante notar que o Hyundai HB20, que começou o mês como um forte concorrente, acabou caindo para a quarta posição com 5.528 unidades vendidas. Quem dirige frequentemente sabe como a competitividade entre esses modelos pode esquentá-los das versões mais simples até as mais completas.
Se a conversa é sobre SUVs, o Toyota Corolla Cross mantém a liderança, com 4.871 unidades vendidas em agosto. Mas não pode deixar de notar o Volkswagen T-Cross, que está logo atrás com 4.766 unidades, reduzindo a diferença para apenas 105 carros. Uma prova de que a luta entre esses modelos é acirrada! O Hyundai Creta fecha o pódio, ocupando a terceira posição com 3.857 unidades.
Em seguida, na quarta colocação, o Fiat Fastback ficou com 3.189 unidades, seguido do Chevrolet Tracker que atingiu 3.006 emplacamentos. E o Fiat Pulse também não ficou por trás, ocupando a 6ª posição com 2.958 unidades comercializadas. É incrível como o mercado tem tantas opções e cada marca tem seus trunfos.
Entre os subcompactos, o Fiat Mobi venceu a competição, vendendo 4.281 unidades, enquanto o Renault Kwid ficou em segundo com 2.459 emplacamentos. E vale a pena observar o Volkswagen Tera, que com 2.544 unidades, mostra que tem seu espaço garantido no mercado.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Volkswagen Polo
|8.124
|2
|Fiat Strada
|7.452
|3
|Fiat Argo
|6.187
|4
|Hyundai HB20
|5.528
|5
|Toyota Corolla Cross
|4.871
|6
|Volkswagen T-Cross
|4.766
|7
|Fiat Mobi
|4.281
|8
|Hyundai Creta
|3.857
|9
|Volkswagen Saveiro
|3.349
|10
|Fiat Fastback
|3.189
|11
|Chevrolet Tracker
|3.006
|12
|Fiat Pulse
|2.958
|13
|Nissan Kicks
|2.856
|14
|Volkswagen Nivus
|2.830
|15
|Chevrolet Onix
|2.699
|16
|Volkswagen Tera
|2.544
|17
|Honda HR-V
|2.505
|18
|Renault Kwid
|2.459
|19
|Volkswagen Virtus
|2.377
|20
|Toyota Hilux
|2.368
|21
|Jeep Compass
|2.355
|22
|Caoa Chery Tiggo 7
|2.198
|23
|Chevrolet Onix Plus
|2.175
|24
|Fiat Toro
|1.797
|25
|Ford Ranger
|1.528
Esses rankings mostram como o mercado automotivo brasileiro está em constante movimento, oferecendo opções para todos os gostos e necessidades. Afinal, quem não ama ver qual carro anda conquistando a confiança dos brasileiros?