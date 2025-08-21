Peugeot apresenta Boxer 2026 com mudanças para competir com Sprinter

A Peugeot acaba de lançar a nova linha Boxer 2026, uma novidade que promete agitar o mercado de utilitários aqui no Brasil. Com um visual reformulado e mais tecnologia, a Boxer busca conquistar os apaixonados por veículos comerciais, apresentando um motor atualizado e pacotes de equipamentos recheados de funcionalidades.

Visualmente, o utilitário vem com uma nova grade frontal e um logotipo modernizado, que dá um ar mais robusto. O para-choque também foi redesenhado, mantendo os espelhos externos maiores para melhor visibilidade. Os faróis agora oferecem luz diurna, o que já ajuda muito quem passa por registradas durante o dia. No interior, o painel foi modificado para ser mais prático, com mais porta-objetos e novas saídas USB-C, além de um volante mais confortável. E para quem curte tecnologia, a central multimídia traz Android Auto e Apple CarPlay sem fio em algumas versões.

Debruçando sobre o motor, a Boxer 2026 agora conta com um motor 2.2 turbodiesel que gera 140 cv e impressionantes 35,7 kgfm de torque. Ele é acoplado a um câmbio manual de seis marchas, oferecendo uma boa performance, seja na cidade, onde o consumo pode chegar a 10,8 km/l, ou na estrada, com 10,4 km/l. Mesmo com as atualizações, a Peugeot não oferece uma versão automática, o que pode desapontar quem está acostumado com a facilidade desse tipo de transmissão.

Mas opções não faltam: a Boxer chega em quatro versões, sendo elas Cargo, Furgão, Minibus Comfort (17 passageiros) e Minibus Luxo (15 passageiros). Todas usam a mesma carroceria L3H2, com um espaço interno de 13 m³. Para quem precisa transportar carga, a versão Cargo suporta 1.240 kg e pode ser dirigida com CNH B. Já o Furgão, que leva 1.590 kg, necessita de CNH C. Os modelos de passageiros vêm com um acabamento mais caprichado e itens extras como câmera de ré e detector de ponto cego, que são super úteis no dia a dia.

Em segurança, a Boxer 2026 não deixa a desejar. Ela traz controle de estabilidade, assistente de partida em rampas e monitoramento da pressão dos pneus. Um recurso interessante é o sistema de frenagem pós-colisão, que pode evitar problemas maiores após um acidente, tudo para dar aquela tranquilidade a mais ao volante. E as portas traseiras com abertura de até 270º facilitam muito na hora de carregar e descarregar, como quem já pegou um caminhão sabe bem.

A Peugeot também incluiu o MyPeugeot Pro, um sistema de conectividade gratuito por 12 meses. Ele permite rastreamento, telemetria e agendamento de revisões, ideal para quem quer maximizar a eficiência do veículo.

E para completar o pacote, a marca oferece mais de 10 acessórios originais desenvolvidos pela Mopar, como iluminação LED no compartimento de carga e câmera de ré com tela. Esses acessórios estão disponíveis para financiamento junto com o veículo, facilitando a vida de quem precisa personalizar sua Boxer.

Os preços começam em R$ 280.990 para a versão Furgão e podem chegar a R$ 384.990 no Minibus Luxo. E não se preocupe com os custos de manutenção, já que a Peugeot disponibiliza pacotes de revisão com valores fixos que podem ser incluídos no financiamento. Com tudo isso, a Boxer 2026 está pronta para brigar com feras como a Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter e Renault Master.