Aito M8 se torna o carro mais seguro da China, superando Xiaomi SU7

O Aito M8 é um SUV elétrico de grande porte desenvolvido pela Huawei em parceria com a Seres, e, olha, ele está fazendo história na China. O carro conquistou o título de mais seguro do país, alcançando incríveis 93,7% nos testes de colisão e segurança do C-NCAP. Essa nota garantiu a classificação máxima de “cinco estrelas+”, superando rivais como o Xiaomi SU7. Não é pouca coisa, né?

Lançado em abril de 2025, o Aito M8 já entregou 56.748 unidades até agora. Com um motor EREV (elétrico com extensor de autonomia), ele sai por preços que variam entre 359.800 e 449.800 yuans — algo em torno de R$ 50 mil a R$ 62 mil. E para quem precisa de espaço, o modelo vem em versões com cinco ou seis assentos.

Segurança em Primeiro Lugar

O Aito M8 testado no C-NCAP foi a versão de entrada, equipada com seis lugares e uma bateria LFP de 37 kWh da CATL. Um detalhe interessante: os veículos utilizados nos testes foram comprados anonimamente, o que garantiu a imparcialidade da avaliação.

O C-NCAP avalia a segurança dos carros em várias frentes, como proteção dos ocupantes, segurança para pedestres e sistemas de assistência. E adivinha? O M8 ficou com 96,34% nos testes de segurança ativa, destacando-se pela eficiência do sistema de frenagem automática de emergência e outros recursos de iluminação. E quem já enfrentou noites escuras em uma estrada sabe o quanto isso é útil!

Resultados Impressionantes

Além de tudo isso, o M8 se saiu muito bem na proteção dos ocupantes, com 96,26%, superando a média do mercado. Já na segurança de pedestres e ciclistas, obteve 86,03% — 7,34% superior à concorrência. O desempenho nos testes de colisão frontal, lateral e impacto contra pilar foi simplesmente excelente.

Com um imponente comprimento de 5,19 metros e entre-eixos de 3,10 m, o Aito M8 não é só charme; é tecnologia de ponta e segurança elevada. Equipado com dois motores elétricos e tração integral, ele oferece os impressionantes 526 cv de potência e uma autonomia de até 1.526 km quando você inclui o extensor de autonomia.

O M8 é um verdadeiro destaque no mercado, estabelecendo um novo padrão de segurança para SUVs elétricos. É bom saber que, na hora de escolher um carro, a segurança está em alta, não é mesmo?