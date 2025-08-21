Previsão do tempo em Guarapuava para sexta-feira, 22/08

Nesta sexta-feira, 22 de agosto, Guarapuava terá um dia ensolarado e agradável, com temperaturas amenas e clima seco, ideal para quem deseja aproveitar atividades ao ar livre.

Durante o dia, a temperatura máxima deve chegar a 28,1°C, enquanto a mínima ficará em torno de 15,5°C. Essa diferença entre as temperaturas proporciona um conforto térmico apreciável. A umidade relativa do ar estará em média em 58%, o que também ajuda a manter a sensação de bem-estar. Além disso, a visibilidade na região será excelente, com raio de alcance de até 10 km, facilitando o tráfego e outras atividades externas.

Os ventos vão soprar com intensidade máxima de 15,5 km/h. Essa velocidade é agradável e não deve causar desconforto, mas será suficiente para proporcionar uma boa circulação de ar. Não há previsão de chuva ou nuvens significativas, garantindo que o céu permaneça claro e ensolarado ao longo do dia. Assim, as condições climáticas serão muito favoráveis para quem deseja relaxar ou praticar esportes ao ar livre.

No que diz respeito aos fenômenos astronômicos, o sol nascerá às 06h47 e se porá às 18h10, oferecendo uma boa quantidade de luz durante o dia. A lua, que estará em fase minguante com 2% de iluminação, surgirá às 06h26 e se ocultará às 17h44. Essas condições astrológicas indicam que o clima deve ser estável, sem fatores que possam influenciar negativamente a temperatura ou a umidade.

Para o fim de semana, a previsão para sábado, dia 23, é de mais um dia ensolarado, com a temperatura máxima alcançando 29,1°C e a mínima caindo para 13,3°C. A umidade do ar deve reduzir para cerca de 44%, tornando o ambiente um pouco mais seco, o que recomenda atenção especial à hidratação. A visibilidade seguirá em 10 km, e os ventos devem alcançar até 16,2 km/h, mantendo as boas condições para atividades ao ar livre.

No domingo, o tempo permanecerá estável, corroborando a tendência de um final de semana agradável.

Mantenha-se bem informado sobre a previsão do clima na sua região para melhor planejar suas atividades!