Volkswagen reduz preço do Polo Sense em R$ 19,9 mil para PcD

O Volkswagen Polo Sense é uma ótima pedida para quem é apaixonado por carros e precisa de um veículo com mais acessibilidade, especialmente para pessoas com deficiência (PcD). Com a promoção válida até 31 de agosto, a versão Sense traz isenção integral do IPI e uma isenção proporcional do ICMS, o que ajuda a abater bastante no preço final do carro.

Falando em valores, a tabela do Polo Sense 170 TSI AT está em R$ 107.890,00, mas para o público PcD, essa quantia reduz para apenas R$ 88.954,11. Isso representa uma economia significativa de quase R$ 19 mil! Esses preços podem variar um pouquinho conforme a região, mas essa é a média.

Sob o capô, você encontra um motor 1.0 turbo conhecido como 170 TSI, que entrega entre 109 e 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque. O câmbio é automático de seis marchas, oferecendo uma pegada dinâmica e confortável em qualquer aventura, seja no trânsito das grandes cidades ou em uma estrada mais tranquila.

O Polo Sense não é só bom em termos de potência; ele também é espaçoso. Com um porta-malas de 300 litros, é ideal para quem gosta de viajar ou precisa de um espaço extra do dia a dia. Ele também se destaca em conforto — especialmente para quem está no banco traseiro — e tem um preço bem competitivo se comparado a opções como o Fiat Mobi e o Renault Kwid.

Foi surpreendente ver que, mesmo com a chegada do Volkswagen Tera, o Polo manteve-se firme na liderança de vendas. Entre janeiro e julho de 2025, o modelo vendeu mais de 70 mil unidades, mostrando que o público ainda confia na marca.

Quando falamos de tecnologia, o Polo Sense vem equipado com a central multimídia “VW Play”, uma tela sensível ao toque de 10,1” que deixa a experiência ao volante muito mais conectada. Além disso, você conta com espelhamento via App-Connect e conectividade para smartphones — perfeito para quem não vive sem música e aplicativos durante as viagens.

Com recursos de segurança como controle de velocidade de cruzeiro, painel digital de 8 polegadas, e distância de estacionamento, ele ainda traz aquela modernidade que a gente adora. Sem contar que a fixação ISOFIX e o controle de pressão dos pneus ajudam a garantir a segurança de quem viaja com crianças.

No fim das contas, o Volkswagen Polo Sense não é apenas um carro acessível, mas um ótimo exemplo de como a tecnologia e o conforto podem andar juntos.