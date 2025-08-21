Lexus apresenta conceito de futuro supercarro

O Monterey Car Week, que acontece anualmente na Califórnia, é muito mais do que um simples evento para amantes de carros antigos. É uma verdadeira festa para fabricantes de todos os tamanhos, que aproveitam a presença de colecionadores endinheirados e jornalistas do mundo automotivo para mostrar suas últimas criações. Este ano, entre os dias 8 e 17 de agosto, a Lexus chamou a atenção ao revelar o Sport Concept, uma prévia do que podemos esperar do tão falado supercarro da marca, conhecido como LFR.

Esse novo protótipo tem um ar de mistura entre o icônico LFA e o luxuoso LC 500. O LFA, com seu motor V10, deixou saudades entre os fãs, com apenas 500 unidades produzidas entre 2010 e 2012. Já o LC 500, embora já acumule alguns anos desde seu lançamento em 2018, continua a ser uma beleza nas ruas. O Sport Concept foi apresentado no evento The Quail, uma parte do Monterey Car Week voltada para os apaixonados por esportivos.

Apesar da Lexus não ter soltado muitas informações, o que se sabe é que o novo modelo deve usar uma plataforma mais avançada que a atual TNGA-L. Ele terá motor dianteiro, tração traseira e um potente V8 biturbo com eletrificação. Para ficar mais interessante, tudo indica que o câmbio será montado na parte traseira, em um arranjo chamado transaxle. Para quem já enfrentou o trânsito intenso nas ruas ou se aventurou em uma estrada sinuosa, sabe como um câmbio bem posicionado faz diferença.

O novo modelo não será um exclusivo da Lexus: a Toyota também está preparando uma versão que servirá de base para um futuro carro de corrida na categoria GT3. Então, já imagina a emoção de ver esse monstro nas pistas! O design do Sport Concept é ousado, com saídas de escape direcionadas para cima e grandes passagens de ar que ajudam na ventilação dos componentes, como os freios. Detalhes como pequenos ventiladores na parte de trás, onde normalmente fica a luz de freio, mostram que os engenheiros estão pensando em tudo.

Vale lembrar que alguns elementos mais radicais desse carro conceito provavelmente não estarão na versão final. No entanto, a Lexus pretende manter algumas características marcantes. Por exemplo, a posição do motor, que ficará logo atrás do eixo dianteiro, reforçando a ideia de um transaxle e visando um melhor equilíbrio dinâmico, algo que quem já dirigiu um esportivo sabe como é importante.

Os especialistas da Lexus usaram o antigo AMG GT R como referência, um dos melhores esportivos da sua geração. A primeira aparição de um modelo ligado a esse projeto foi o Toyota GR GT3 em janeiro de 2022. Agora, temos uma ideia mais clara de como será a versão da Lexus destinada às ruas.

Recentemente, surgiram fotos de testes do Sport Concept em locais como o Nürburgring e na Califórnia. Isso indica que a produção está em um estágio avançado, e a versão final deve ser lançada em meados de 2024 como modelo 2027. Dependendo do preço, o LFR pode ter como concorrentes supercarros como a Ferrari 296 GTB ou a McLaren 750S, ou acabar rivalizando com híbridos esportivos, como o Corvette E-Ray e o Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

É uma época empolgante para os apaixonados por esportivos! Estar atento a esses lançamentos é essencial para quem ama sentir a adrenalina ao volante.