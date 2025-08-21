Europeus podem comprar carros elétricos diretamente da China

A China EV Marketplace, a maior plataforma de venda de veículos elétricos da China, trouxe uma novidade bem interessante para o público europeu. Agora, você pode adquirir carros elétricos e híbridos plug-in direto da China e receber tudo em casa, sem complicações ou a necessidade de ficar se preocupando com a burocracia da importação. Uma mão na roda, não é mesmo?

O COO da empresa, Jakub Gersl, comentou que essa mudança visa tornar a experiência de compra mais suave e acessível para os consumidores. E tem mais: as vendas de veículos elétricos estão bombando! Nos primeiros seis meses de 2025, foram nada menos que 7.000 unidades comercializadas, um crescimento impressionante de 66% em relação ao ano anterior. Quem não ama ver esse mercado em crescimento?

Um ponto a ser destacado é que esse avanço se deve, em grande parte, aos modelos híbridos plug-in (PHEV). O que acontece é que esses veículos não enfrentam aquelas tarifas salgadas da União Europeia que podem chegar até 35% para os totalmente elétricos (os BEVs) e para os elétricos de longo alcance (EREVs). Isso acabou afetando bastante as vendas destes últimos, que já estão enfrentando uma queda significativa.

Falando em EREVs, é interessante notar que esses modelos fazem sucesso na China, mas não têm conseguido brilhar tanto na Europa. Eles misturam a energia elétrica com um motor a combustão que só serve para gerar energia, sem empurrar as rodas. Uma solução que até pode parecer boa, mas que não foi aceita de braços abertos por aqui.

As marcas chinesas, por outro lado, estão conquistando o consumidor europeu a passos largos. Em maio, por exemplo, as montadoras da China somaram 65.808 emplacamentos na Europa, o que representa um crescimento de impressionantes 111% em relação ao ano passado. Isso quer dizer que, se em 2024 esses carros representavam 2,9% do total de vendas, agora já estão em 5,9%. Fica claro que elas estão fazendo algo certo!

E enquanto isso acontece, a China EV Marketplace tomou uma decisão estratégica de parar os envios para os Estados Unidos, onde as vendas dão cada vez menos sinais de vida devido ao aumento de tarifas. Nos últimos meses, foram menos de 30 veículos enviados para lá, a maioria deles apenas para testes. É uma situação que, com certeza, deixa os amantes de carros por lá um pouco desapontados. Mas como o mercado vai se moldando, é sempre interessante acompanhar qual será o próximo movimento!