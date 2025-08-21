SBT registra pico de 6 pontos com As Filhas da Senhora Garcia

A novela mexicana As Filhas da Senhora Garcia alcançou seu melhor desempenho desde a estreia no SBT na última quarta-feira, 20 de agosto. Exibida às 20h45, a trama registrou uma média de 5,1 pontos e chegou a 5,8 pontos em seu pico na Grande São Paulo, segundo dados de audiências. Esse resultado garantiu ao canal a vice-liderança isolada, superando a concorrente Record e ficando atrás apenas da Globo.

O sucesso da novela foi comemorado até mesmo durante a exibição, com a aparição do "boneco do Silvinho", um personagem icônico da emissora, que celebrou essa conquista histórica.

Para entender o impacto do número, vale lembrar que, segundo a medição atual, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios ou 199.313 telespectadores na região metropolitana de São Paulo. Isso significa que mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao último episódio da novela.

A produção tem um total de 85 capítulos programados e está prevista para ser concluída no dia 31 de outubro. Até o momento, o SBT não informou qual será o próximo título na grade noturna para substituir As Filhas da Senhora Garcia.

A novela é exibida de segunda a sexta-feira, sempre às 20h45, logo após o noticiário SBT Brasil.