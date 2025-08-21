Galã português faz estreia em Dona de Mim na TV Globo

Aos 34 anos, o ator português José Maria Brion realiza um sonho ao estrear na televisão brasileira. Ele vai integrar o elenco da nova novela das 19h da TV Globo, chamada “Dona de Mim”, que será exibida entre os dias 18 e 22 de agosto. José Maria interpreta Deco, um tatuador português que tem um passado conturbado e retorna à vida de Nina, personagem vivida por Flora Camolese. O ator expressou sua felicidade em poder atuar no Brasil, destacando a força cultural do país em áreas como cinema, teatro e televisão.

Na trama, Deco teve um relacionamento intenso com Nina enquanto ela morava em Portugal. Após ela fugir para o Brasil levando sua máquina de tatuagem, ele decide procurá-la. No entanto, suas intenções não são claras: será que ele está apenas atrás da máquina ou há outras razões para sua busca? José revelou que Deco também se envolve em atividades ilícitas, como tráfico de drogas, o que promete trazer bastante emoção e confusão à história.

José Maria é o filho mais novo de um casal que está junto há quase 40 anos. Ele cresceu em Lisboa, onde a paixão pelas artes surgiu ainda na infância, através do teatro escolar. Durante sua juventude, ele participou de diversas peças e produções para emissoras portuguesas renomadas, como SIC e TVI.

Para se aprofundar em sua carreira, estudou no Lee Strasberg Film and Theatre Institute, em Nova York, uma das escolas mais prestigiadas do mundo, que formou grandes nomes como Al Pacino e Marilyn Monroe. Esta estreia na teledramaturgia brasileira representa um passo importante em sua trajetória artística.

Além de atuar, José Maria também é graduado em Administração e possui mestrado em Finanças pela Cass Business School, em Londres. Ele trabalhou nessas áreas por um tempo, mas decidiu se dedicar integralmente à arte. Antes de vir ao Brasil, sua última atuação foi em Viena, em uma peça sobre a vida de Stravinsky e do bailarino Nijinski.

O ator compartilhou sua visão sobre a atuação, afirmando que seu desejo é viver outras vidas através de seus personagens. Ele se sente profundamente conectado ao Brasil, país que visitou diversos lugares, como as Cataratas do Iguaçu e Jericoacoara. Sua mãe viveu entre São Paulo e Santos por oito anos, o que aproximou ainda mais José da cultura brasileira.

Atualmente morando no Rio de Janeiro, ele elogia a cidade por seu calor humano e energia criativa. “Estou muito feliz por me sentir tão em casa aqui. A beleza do Rio é irresistível”, disse.

À medida que se aproxima a estreia de “Dona de Mim”, José Maria está animado e focado. Ele foi muito bem-recebido pela equipe e espera que o público se conecte com seu personagem, Deco. O ator almeja, no futuro, alcançar o reconhecimento de grandes referências da atuação brasileira, como Tony Ramos e Antônio Fagundes.