Citroën reduz preço do Basalt Feel T200 CVT em R$ 25 mil para PcD

O Citroën Basalt Feel T200 CVT, que chega em uma elegante cor Preto Perla Nera, é uma ótima opção zero km do ano 2025/2025. Esse carro foi pensado com um olhar especial para pessoas com deficiência, sendo vendido exclusivamente na modalidade de vendas diretas. O melhor? O preço já vem com as isenções de IPI e ICMS, o que facilita bastante na hora de comprar.

De 06 de agosto a 03 de setembro de 2025, ou enquanto durarem as 20 unidades disponíveis, você pode garantir o seu. Nas concessionárias Citroën, eles estão prontos para te informar sobre a documentação necessária, prazos e as opções de financiamento. É sempre bom saber o que levar ao fazer essa compra, né?

Se você está curioso sobre o preço, a versão intermediária Feel T200 CVT sai por R$ 118.290,00. Mas para quem se enquadra nos critérios PcD, esse valor cai para R$ 92.440,00, proporcionando uma economia de R$ 25.850,00. Olha que alívio no bolso!

Desempenho e vendas

Nas informações que saíram da Fenabrave, o Fiat Fastback se destacou, vendendo 31.368 unidades de janeiro a julho de 2025, superando o Volkswagen Nivus, que teve 28.439 emplacamentos. O Citroën Basalt, recém-chegado, vendeu 11.630 unidades no mesmo período. Já o Volkswagen T-Cross segue firme na liderança entre os SUVs, com 53.554 unidades emplacadas.

O que esperar do Basalt

O Citroën Basalt Feel T200 CVT é equipado com um motor 1.0 turbo, o mesmo que encontramos em outros modelos do grupo Stellantis. Ele entrega até 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque, emparelhado a um câmbio automático de 7 marchas. Para quem gosta de conforto e praticidade, esse SUV é uma escolha e tanto.

Aproveitar viagens de fim de semana ou até mesmo o trânsito do dia a dia se torna mais prazeroso com um interior espaçoso e um porta-malas que abriga 490 litros. Para quem precisa de espaço extra, isso faz toda a diferença. O SUV mede 4,34 metros de comprimento, 1,82 metro de largura e 1,58 metro de altura, com um entre-eixos de 2,64 metros.

Se você já esteve em um carro que abraça bem seus passageiros e ainda oferece um porta-malas amplo, sabe como isso faz a diferença. Cada centímetro conta quando estamos carregando a família ou até fazendo aquela viagem mais longa com as malas.

Resumo das opções para PcD

Aqui está um resumo das configurações do Citroën Basalt Feel T200 CVT para PcD:

Configurações Preço geral Preços para PcD Descontos Feel T200 CVT R$ 118.290,00 R$ 92.440,00 R$ 25.850,00

Com tudo isso, o Citroën Basalt se torna uma opção bastante competitiva no mercado, especialmente para quem busca qualidade e um bom custo-benefício. Теперь давайте рассмотрим его на практике на дороге!