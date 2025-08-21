Fiat reduz preço do Cronos Drive 1.0 em até R$ 18 mil para PcD

O Fiat Cronos Drive 1.0 MT Flex, do ano/modelo 2025/2026 e na vibrante cor vermelho Montecarlo, está atraindo olhares, especialmente com suas condições especiais para quem possui deficiência. Até 30/08/2025, essa versão pode ser adquirida com isenção integral do IPI e ICMS proporcional para pessoas com deficiência. Um ótimo incentivo para quem precisa de um carro confiável e com um bom espaço no porta-malas, que conta com 525 litros.

E vamos aos preços. Para o público em geral, a versão Drive 1.0 tem um valor de R$ 106.990,00. Agora, para as pessoas com deficiência, dá para levar o carro por R$ 88.990,00, com uma economia de R$ 18.000,00. Esses valores podem variar dependendo da região e da concessionária, então sempre vale a pena fazer uma pesquisa!

Sob o capô, o Fiat Cronos vem com o motor 1.0 Firefly, que oferece uma potência de até 75 cavalos e um torque de 10,7 kgfm, tudo isso combinado a um câmbio manual de cinco marchas. Para quem busca uma performance equilibrada, ele promete deixar a gente tranquilo no dia a dia.

No quesito consumo, os números são interessantes. Segundo o Inmetro, o Cronos faz 9,7 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Com gasolina, o desempenho é ainda melhor: chega a 13,4 km/l no urbano e 15,9 km/l nas rodovias. Ideal para quem passa muito tempo no trânsito ou faz viagens longas, não é?

Em questão de vendas, de janeiro a julho de 2025, o Fiat Cronos registrou 16.447 unidades emplacadas, ficando atrás de concorrentes como o Volkswagen Virtus, com 21.036 e o Chevrolet Onix Plus, que lidera com 24.668 emplacamentos.

Falando de equipamentos, o Cronos Drive 1.0 2026 vem com rodas de aço de 15 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado com filtro antipólen e banco do motorista com regulagem de altura. Para quem adora tecnologia, é legal saber que ele conta com uma central multimídia Uconnect de 7 polegadas, que aceita espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

Além disso, tem Bluetooth, múltiplas entradas USB, reconhecimento de voz, direção elétrica progressiva e até ganchos Isofix para quem viaja com os pequenos.

A tabela abaixo resume as informações dos preços para a versão Drive 1.0:

Fiat Cronos Drive 1.0 para PcD em julho de 2025:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos Drive 1.0 R$ 106.990,00 R$ 88.990,00 R$ 18.000,00

O Fiat Cronos Drive 1.0 mantém seu apelo popular com um bom equilíbrio entre preço, conforto e tecnologia, fazendo dele uma opção interessante no mercado de sedãs.