Mundo Automotivo

GM vendeu SUV da Suzuki no Brasil antes da parceria com Hyundai

Autor Rodrigo Campos
Antes de parceria com Hyundai, GM já vendeu SUV da Suzuki no Brasil
Antes de parceria com Hyundai, GM já vendeu SUV da Suzuki no Brasil

Muita gente tomou um susto nas últimas semanas com o anúncio da parceira entre a General Motors, a dona da Chevrolet, e o grupo Hyundai-Kia. Essa união, como os próprios fabricantes afirmam, promete trazer novos compactos focados principalmente no mercado da América Latina.

Uma das grandes novidades dessa aliança são duas picapes que a Hyundai deve lançar. A primeira será de porte intermediário, algo semelhante à nossa conhecida Chevrolet Montana. A segunda picape, um modelo médio, deve ter suas raízes na S10. Além dessas, a parceria também mencionou novos hatches e SUVs compactos. No total, estima-se que essas duas montadoras cheguem a produzir cerca de 800 mil carros por ano quando estiver tudo pronto. Ou seja, veremos muitos modelos rodando por aí.

Essa movimentação não é uma novidade no mundo automotivo; trocas entre montadoras são mais comuns do que se imagina. A GM já tem história nisso. Um dos exemplos mais marcantes no Brasil foi a Autolatina, que uniu Ford e Volkswagen nos anos 80 e 90.

Falando em parcerias, tem uma que é menos lembrada, mas que merece destaque: a da GM com a Suzuki. No passado, a marca japonesa vendeu modelos da GM no Japão, enquanto alguns Suzukis eram vendidos como Chevrolet e Geo na América do Norte, visando o público jovem. Era uma estratégia bem inteligente para competir com gigantes como Toyota e seus populares RAV4 e Corolla.

Essa relação começou nos anos 80, quando a GM adquiriu uma participação de 5% na Suzuki. Com o tempo, essa participação aumentou. Afinal, em 2001, a GM detinha mais de 20% da empresa. No entanto, após a crise de 2008, a Suzuki começou a recomprar suas ações. E assim, essa parceria chegou ao fim em 2011.

Na América do Sul, um dos frutos dessa colaboração foi o Suzuki Fun, que fez sucesso na Argentina, e também o Chevrolet Tracker de primeira geração, que foi lançado em 2001. Diferente das versões mais modernas, essa primeira geração tinha um estilo bem diferente e oferecia tração 4×4.

Lançado a um preço de R$ 61.900, o Tracker oferecia um bom pacote de equipamentos para a época: ar-condicionado, direção assistida e freios ABS estavam entre os destaques. No entanto, faltava o câmbio automático, algo já comum entre os concorrentes. Essa ausência fez com que ele ficasse em desvantagem em relação ao seu rival direto, o Grand Vitara da Suzuki.

Quando se fala em design, a diferença entre o Tracker e o Vitara era bem sutil. A única real mudança estava na grade dianteira e em alguns detalhes estéticos. Para quem não reparava, isso fazia parecer que o Tracker era simplesmente um Vitara de cara nova.

Em termos de motorização, o Tracker estava equipado com um motor 2.0 turbodiesel da Mazda, que entregava apenas 87 cv. Ele não era exatamente um carro rápido, e o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h era bem lento, comparável aos modelos 1.0 da época. Com o tempo, a GM fez atualizações, trocando o motor por um da Peugeot, o que melhorou um pouco o desempenho.

A história do Tracker no Brasil foi cheia de altos e baixos. Após um tempo fora do mercado, ele voltou em 2006 com novas motorização a gasolina, mas nunca conseguiu se consolidar como uma opção popular. Infelizmente, sua trajetória terminou em 2009, e o modelo praticamente desapareceu das ruas brasileiras.

A partir de então, a parceria entre GM e Suzuki esfriou, e o primeiro Tracker foi aposentado. A Chevrolet só voltou a oferecer um SUV compacto em 2013, que era bem diferente de seus antecessores. A nova geração, baseada no Onix, chegou ao mercado em 2020 e recentemente passou por um facelift, trazendo novidades para os fãs de SUVs. Com certeza, o futuro reserva surpresas para nós, apaixonados por carros!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor