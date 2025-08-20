Tesla Model YL com seis lugares chega às concessionárias na China

A Tesla acaba de lançar o Model YL, a nova versão de seis lugares do tão famoso SUV. Essa novidade já faz barulho nas concessionárias da China e, se você ficou curioso, saiba que o preço inicial é de 339.000 yuans – cerca de R$ 257.759. As entregas estão previstas para setembro de 2025, mas, por enquanto, as lojas estão abertas para consultas, embora ainda não haja veículos disponíveis para test-drive.

O Model YL promete muito conforto, trazendo uma configuração interna “2+2+2” com tração integral. Com amortecedores que têm controle continuamente variável, ele atinge uma autonomia de até 751 km. Se você já ficou empolgado com um carro que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos, vai adorar esse modelo, pensado especialmente para famílias que buscam desempenho e conforto em um SUV elétrico.

A atenção neste modelo está, sem dúvida, na terceira fileira de bancos. Embora a segunda fileira seja bastante confortável, com aquecimento e ventilação, os bancos traseiros podem ser um pouco apertados. Para quem mede em torno de 1,70m, o espaço para a cabeça pode ser um pouco restrito, e a luz solar intensa arrisca causar desconforto. É preciso ter isso em mente se o planejamento é fazer viagens longas com a família toda a bordo.

Por outro lado, o interior foi projetado para ter mais flexibilidade. A distância entre os eixos é 150 mm maior que a do Model Y padrão, e a segunda fileira desliza, aumentando o espaço para os passageiros. No entanto, é bom ficar de olho no porta-malas: quando todos os assentos estão ocupados, ele fica meio comprometido, cabendo apenas três mochilas. Tem um compartimento extra sob o assoalho e o porta-malas dianteiro oferece 116 litros, mas ainda pode ser uma limitação para quem gosta de praticidade nas viagens.

Esse lançamento ocorre em um mercado chinês super aquecido, cheio de competidores como Aito M8, Onvo L90 e Li Auto i8. O Model YL, apesar de um design mais estiloso, tem dimensões um pouco menores, especialmente na terceira fileira. Isso reforça que, apesar do visual bacana, o espaço pode ficar em segundo plano.

Embora tenha suas limitações, o Model YL da Tesla traz uma tecnologia de ponta e um desempenho que impressiona. A Tesla está apostando firme nesse modelo para fortalecer sua presença no segmento de SUVs elétricos para famílias, mesmo sabendo que a terceira fileira é mais adequada para uso eventual.

Se você está de olho nesse mundo elétrico, o Model YL é, sem dúvida, um SUV que vai fazer você pensar em conforto, estilo e a liberdade de ir longe com sua família. É sempre bom viajar sabendo que o carro por trás de você é uma máquina cheia de tecnologias que garantem viagens mais tranquilas e agradáveis.