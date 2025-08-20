Renault Kardian 2026 é atualizado para competir com Pulse e Tera

O Renault Kardian chegou com tudo para a linha 2026, trazendo algumas boas novidades desde seu lançamento há pouco mais de um ano. Este SUV compacto mantém aquele design ousado que já conhecemos, mas agora traz melhorias nos equipamentos, conectividade e conforto interior. Vamos conhecer as mudanças que fazem toda a diferença!

A principal mudança está na versão topo de linha. A antiga Premiere Edition deu lugar à nova versão Iconic, e com isso, a linha passa a contar com as versões Evolution MT, Authentic, Evolution EDC, Techno e Iconic. Com essa variedade, fica mais fácil escolher o modelo que melhor se encaixa no seu estilo e no seu bolso.

No interior, a versão Iconic vem com um painel digital de 10 polegadas e a central multimídia OpenR Link, com tela de 10,1″. Essa central é uma mão na roda, proporcionando navegação via Google Maps, integração com o Google Assistente e ainda permitindo downloads de apps diretamente da Google Play. E para quem gosta de praticidade, a versão Techno também conta com essa central, além de um carregador de celular por indução e comandos físicos para o ar-condicionado, que facilitam na hora de ajustar a temperatura.

Agora, sob o capô, não tem mudança, mas isso não é um problema. O motor 1.0 turbo de três cilindros continua com 125 cv e 22,4 kgfm de torque, ligado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem EDC de seis marchas, que promove uma condução ágil e agradável. Essa combinação garante respostas rápidas, perfeitas para quem dirige muito em estrada e sabe a importância de um câmbio esperto. A plataforma RGMP também traz mais estabilidade e isolamento acústico, mantendo o Kardian na briga com concorrentes como o Volkswagen Tera e o Fiat Pulse.

No que diz respeito à tecnologia, os sistemas de assistência ao motorista também foram aprimorados. A antiga câmera no para-choque agora é uma câmera de long alcance, melhorando o reconhecimento de pedestres e ciclistas. E para quem adora um passeio tranquilo, o piloto automático adaptativo agora é acionado a partir de 20 km/h. Só não espere a função stop and go, ainda estamos naquela fase inicial.

Sobre os preços, houve um ajuste que é bom ter em mente. A versão de entrada Evolution MT subiu para R$ 113.690, enquanto a Evolution EDC saiu por R$ 124.690. A versão Techno está com preço de R$ 139.290, e a nova Iconic estreia com R$ 149.990. A versão Authentic, por sua vez, continua a custar R$ 119.990.

Para completar, o Kardian 2026 também se enriqueceu com novas cores e acabamentos, como o Azul Iron com teto bicolor e interior em marrom na versão Iconic. Essas atualizações tornam o Kardian uma excelente alternativa para quem busca um SUV compacto, moderno e cheio de conectividade. Tudo isso, claro, sem abrir mão do estilo e da robustez que esse tipo de carro pede.