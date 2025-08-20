Rachel Sheherazade quer atuar em novelas após jornalismo

A jornalista Rachel Sheherazade, conhecida pelo seu trabalho como âncora de telejornais e pela participação em realities, revelou em uma recente entrevista que tem um sonho antigo: atuar em novelas. Durante a conversa, que aconteceu com Flávio Ricco, ela compartilhou que esse desejo vem desde a infância.

Segundo Rachel, sua paixão pelo palco começou quando ela era criança, embora nunca tenha conseguido realizá-la. Ela se descreveu como uma “atriz frustrada” e explicou: “Eu era uma criança muito tímida, mas gostava muito de palco. Sempre. Meu sonho era ser atriz”.

Apesar de ter seguido a carreira no jornalismo, Rachel acredita que uma oportunidade de atuar seria uma forma de resgatar essa vontade que ficou adormecida por tanto tempo. Atualmente, ela apresenta o programa “Acumuladores” e se mostrou bem-humorada sobre a possibilidade de fazer novelas. “Diretores, me convidem! Record, alô, faço novela bíblica, tô aqui, hein”, brincou, reforçando seu interesse em interpretar personagens.

Ela vê essa oportunidade como uma maneira de ampliar suas perspectivas profissionais e finalmente concretizar um sonho que ficou em segundo plano durante anos. A jornalista se destacou no campo do entretenimento ao participar de “A Fazenda 15” em 2023. Sua passagem pelo reality show foi repleta de momentos marcantes e terminou com sua expulsão, o que, segundo alguns, ajudou a aumentar a audiência do programa.

Além de seus desafios na televisão, Rachel refletiu sobre sua trajetória no jornalismo. Ela comentou sobre as dificuldades que enfrentou como uma mulher nordestina em uma bancada nacional de jornalismo, lembrando que essa conquista não foi fácil. “Mas quando eu, uma mulher nordestina, vim para uma bancada em nível nacional, em horário nobre, faltou eu ser crucificada”, desabafou.

Atualmente, Rachel também está se aventurando em novas áreas. Recentemente, foi anunciada como uma das participantes do “MasterChef Celebridades”, exibido pela Band. Essa nova experiência mostra sua disposição em diversificar sua carreira e aceitar novos desafios na televisão.