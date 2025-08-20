Hytalo Santos será transferido para penitenciária na Paraíba

Na última terça-feira, dia 19, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou que Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, devem ser transferidos para o sistema prisional da Paraíba. Até então, o casal estava detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo.

A decisão do tribunal atende a um pedido da defesa do casal. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha negado um pedido de habeas corpus que buscava a liberdade de Hytalo e Israel, os juízes concordaram com a transferência para a Paraíba. A mudança deve ocorrer em um prazo de até cinco dias.

Os dois foram presos na última sexta-feira, dia 15, durante uma operação que investigava suas atividades. A audiência de custódia realizada após a prisão tinha como objetivo verificar se houve irregularidades na detenção.

De acordo com Felipe Cassimiro, advogado do casal, Hytalo e Israel estavam em São Paulo por motivos profissionais e não estavam tentando fugir, como foi especulado. Cassimiro afirma que ambos são inocentes das acusações que enfrentam.

O advogado destacou que Hytalo sempre se dispôs a colaborar com as autoridades e que o casal está enfrentando grande sofrimento devido às acusações. Ele ressaltou que as alegações contra Hytalo e Israel não são verdadeiras.

Hytalo Santos e Israel Nata são investigados por supostamente explorar e expor menores de idade em conteúdos publicados nas redes sociais. O caso ganhou notoriedade em agosto, quando o youtuber Felca, que possui mais de 4 milhões de inscritos, fez uma denúncia em vídeo sobre o que chamou de “adultização” de crianças e adolescentes nos conteúdos de Hytalo.

A situação levantou preocupações sobre a segurança e a proteção das crianças nas plataformas digitais, aumentando o debate sobre o papel dos influenciadores e a responsabilidade em relação ao público jovem.