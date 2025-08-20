Renault Kardian 2026 se prepara para rivalizar com VW Tera

A chegada do Renault Kardian em 2023 foi um marco para a montadora no Brasil. Com um design moderno e uma proposta que une estilo e eficiência, esse SUV compacto se destaca para quem busca um carro urbano, prático e que não pesa no bolso.

Agora, com a linha 2026, a Renault fez algumas atualizações importantes, especialmente para enfrentar um concorrente direto: o Volkswagen Tera. Vamos dar uma olhada nas novidades e nos preços das novas versões do Kardian.

Central Multimídia OpenR Link: a grande novidade

A linha 2026 do Kardian trouxe um upgrade significativo, especialmente na parte tecnológica. O painel digital de 7 polegadas agora é padrão a partir da versão Evolution. Além disso, essa versão também ganhou um carregador de celular por indução, que antes só estava disponível na versão topo de linha.

A versão Techno é a que traz as principais novidades. Nela, temos a nova central multimídia OpenR Link, com uma tela mais imponente de 10,1 polegadas e um funcionamento mais rápido. Isso aproxima o Kardian da sua linhagem europeia, abandonando um pouco a simplicidade da Dacia. Com essa evolução, o Kardian se coloca numa posição superior em relação aos concorrentes diretos que costumam oferecer centrais mais limitadas.

A tela da OpenR Link possui uma ótima definição e responde muito bem ao toque, eliminando aqueles engasgos chatos que a antiga central EasyLink tinha. Essa nova central vem equipada com Google Maps, Google Assistente e até permite baixar aplicativos diretamente.

Assistentes de condução e sistemas de segurança

Além do novo visual, o Kardian também vem cheio de tecnologia para ajudar na hora de dirigir. Ele possui assistentes como alerta de ponto cego, frenagem automática, alerta de colisão e até uma câmera com visão 360 graus nas versões mais completas. Isso é uma mão na roda, principalmente em cidades maiores, onde o trânsito pesado é uma realidade.

Uma mudança interessante foi a substituição do radar que estava no para-choque por uma câmera de longa distância no para-brisa. Isso melhora a precisão da frenagem automática, que agora reconhece pedestres e ciclistas.

Para quem ama dirigir, a sensação ao volante continua excelente. A direção elétrica é leve na cidade, mas também passa firmeza em velocidades mais altas. A combinação do motor 1.0 turbo de três cilindros com o câmbio EDC faz com que as respostas ao acelerador sejam rápidas e agradáveis, lembrando que em situações de trânsito pesado um câmbio esperto faz toda a diferença.

Versões e preços do Renault Kardian 2026

Na linha 2026, houve uma reorganização nas versões. A antiga Premiere Edition foi aposentada e deu lugar à nova versão topo de gama, a Iconic. Confere só os preços das versões disponíveis:

Kardian Authentic turbo TCe câmbio EDC – R$ 119.990

Itens de série incluem 6 airbags, controle de velocidade, assistente de partida em rampas e faróis 100% em LED.

Kardian Evolution turbo TCe câmbio EDC – R$ 124.690

Além dos itens do Authentic, traz a transmissão EDC de seis marchas.

Kardian Techno turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290

Vem com todos os itens da Evolution, mais controle de velocidade adaptativo e câmera de ré.

Kardian Iconic turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990

Adiciona todos os itens do Techno, além de câmera Multiview e outros acabamentos de luxo.

As novidades deixam o Kardian ainda mais atraente para quem busca um SUV com ótimo custo-benefício e tecnologia a bordo.