Nissan Sentra Advance tem preço reduzido em R$ 37.300 para PcD

O Nissan Sentra Advance continua firme no portfólio da marca, agora com uma oportunidade única para pessoas com deficiência (PcD) que buscam um carro novo e ainda querem fazer uma baita economia. Para quem não sabe, essa é uma ação bem legal de vendas diretas que vai até o dia 31 de agosto. O sedan está na faixa de isenção de IPI e, além disso, ainda conta com alguns bônus de fábrica, o que é um atrativo e tanto.

O Sentra Advance 2.0 CVT tem um preço sugerido de R$ 171.890,00 para o público em geral. Mas, durante essa promoção, quem é PcD pode levar o sedã para casa por apenas R$ 134.590,00. Isso é um desconto bacana de R$ 37.300,00! Esses valores estão confirmados no site da Nissan e são um verdadeiro convite para quem procura qualidade e conforto a um preço justo.

A Nissan está fazendo um trabalho bacana com as concessionárias, oferecendo atendimento especializado para auxiliar as pessoas com deficiência em todas as etapas da compra. Desde a orientação sobre a documentação necessária até informações sobre o financiamento, a equipe está pronta para ajudar. Isso faz toda a diferença, especialmente em momentos de compra de um carro novo, onde cada detalhe conta.

Agora, vamos falar um pouco sobre o que faz do Sentra Advance um carro tão interessante. Ele vem equipado com um motor 2.0 aspirado, que entrega 151 cv de potência e 20 kgfm de torque. A transmissão automática do tipo CVT tem oito marchas simuladas, garantindo uma condução suave e responsiva. Para quem gosta de aceleração, a Nissan afirma que o Sentra vai de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos. Isso é ótimo para quem pega aquela estrada e quer um pouco mais de emoção ao volante.

Entre janeiro e julho de 2025, o Nissan Sentra já contabilizou 2.916 unidades vendidas. O Toyota Corolla ainda reina absoluto no topo do segmento, com impressionantes 21.581 emplacamentos, enquanto o BYD King fecha o pódio com 7.221 unidades. O mercado é competitivo, mas o Sentra é uma opção bem atraente, especialmente pela sua relação custo-benefício.

Na versão Advance, o Sentra oferece recursos bem legais. Você conta com trocas de marcha no volante, alerta de colisão frontal, assistente de frenagem, ar-condicionado digital com controle de temperatura para duas zonas e até banco do motorista com regulagem elétrica. Isso demonstra que a Nissan não está apenas pensando no desempenho, mas também no conforto e na segurança dos ocupantes. Muita gente que dirige em tráfego intenso sabe como esses itens fazem a diferença na hora do dia a dia.

Se você está de olho em um carro novo e precisa de um sedan que una conforto, tecnologia e economia, vale a pena considerar o Nissan Sentra Advance. A promoção atual torna tudo ainda mais tentador, especialmente para o público PcD. Afinal, cada viagem pode ser uma nova aventura quando você está ao volante de um carro que entrega o que promete!