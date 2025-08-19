Volkswagen reduz preço do T-Cross Comfortline para PcD

O Volkswagen T-Cross Comfortline está em alta com ofertas que vão fazer os amantes de carros se animarem. A nova campanha de vendas diretas é focada no público PcD (pessoas com deficiência), e traz um baita desconto para quem se encaixa nos critérios de elegibilidade. Mas atenção: o valor dessa versão teve um aumento de R$ 2.800 em relação a julho, o que também acaba afetando o preço na modalidade. Contudo, a boa notícia é que ainda temos a isenção total de IPI, além de um bônus direto da fábrica.

Para se ter uma ideia, o preço normalmente praticado da versão Comfortline 200 TSI AT é de R$ 174.290,00. No entanto, para a galera PcD, esse valor despenca para R$ 142.815,82. Isso representa uma economia de R$ 31.474,18! Esses números foram checados no portal Fipe Carros junto à concessionária Norpave, mas lembre-se de que os preços podem variar conforme a sua região.

O que vem debaixo do capô

Quando o assunto é desempenho, o T-Cross Comfortline não decepciona. Ele vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, o famoso 200 TSI, que entrega uma potência de até 128 cv e torque de 20,4 kgfm. Isso está acoplado a uma transmissão automática de seis marchas. Ideal para quem curte viagens longas e agilidade no trânsito!

E quem já pegou um tráfego pesado sabe como é importante ter um câmbio que responda rapidamente. O T-Cross se sai muito bem nesse quesito.

Consumo que impressiona

Ao falar de consumo, o Inmetro informa que na cidade o T-Cross faz 8,1 km/l com etanol e 11,9 km/l com gasolina. Já na estrada, os números ficam ainda melhores: 9,8 km/l com etanol e 14,1 km/l com gasolina. Nada como economizar combustível em longas viagens, não é mesmo?

Dimensões e conforto

Com 4,22 metros de comprimento, 1,76 metro de largura e 1,57 metro de altura, o T-Cross oferece um espaço interno bem confortável. O entre-eixos é de 2,65 metros, isso significa que você e seus passageiros têm espaço de sobra para viajar. O tanque de combustível comporta 49 litros, e o porta-malas, com seus 373 litros, é um ótimo espaço também, ideal para quem precisa de praticidade no dia a dia.

Equipamentos e tecnologia

Na parte de segurança e conforto, o Volkswagen T-Cross Comfortline 2026 vem recheado de itens interessantes. Ele conta com 6 airbags, um sistema de som com 6 alto-falantes, ar-condicionado digital “Climatronic” e um painel de instrumentos digital de 10,25″. Além disso, é equipado com rack de teto e rodas de liga leve de 17″.

Só para vocês terem uma ideia do que o T-Cross entrega, ele vem com um sistema de reconhecimento de pedestres e sensores de estacionamento, tanto dianteiros quanto traseiros. Não dá para esquecer também da central de infotainment “VW Play Connect”, com uma tela de 10,1″, que traz internet e serviços remotos que facilitam a vida.

Resumo dos preços e descontos

Por fim, só para revisar, a tabela de preços fica assim:

Configurações Preço geral Preços para PcD Descontos Comfortline 200 TSI AT R$ 174.290,00 R$ 142.815,82 R$ 31.474,18

O T-Cross Comfortline realmente oferece uma combinação interessante de potência, conforto e tecnologia. Quem está no mercado para um SUV com toda essa qualidade, pode considerar essa opção com atenção, especialmente com preços tão atrativos.