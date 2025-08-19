Toyota Yaris é descontinuado no Brasil com chegada do Yaris Cross

Os compactos Yaris Hatchback e Yaris Sedan estão encerrando sua trajetória no Brasil. Desde o fim de 2024, eles só estarão disponíveis enquanto durarem os estoques. E olha, isso já era uma expectativa, pois a Toyota tem se preparado para trazer um novo SUV de entrada, o Yaris Cross, para substituir esses modelos.

Quando o Yaris chegou por aqui, lá em 2018, queria mostrar que era uma opção mais sofisticada que o Etios, mas ainda assim compacta em relação ao Corolla. A ideia era competir no segmento dos compactos “premium”. Porém, ele nunca teve versões com motores 1.0, ficando sempre nos motores 1.3 e 1.5, os mesmos que equipam o Etios. Mais potência, mas será que o público se interessou mesmo?

O que se viu, na prática, é que as vendas não deslancharam. Para você ter uma ideia, em 2024, o Yaris Hatchback vendeu apenas 21.945 unidades, enquanto o Champions League dos compactos, o Chevrolet Onix, emplacou 97.505! Uma diferença de quase 75 mil carros.

O Yaris Cross no pedaço

Agora, com a saída dos compactos, a Toyota quer apostar tudo no Yaris Cross. Ele foi apresentado na Ásia em maio de 2023 e promete ser um SUV compacto bem interessante. O carro mede 4.310 mm de comprimento e tem 1.770 mm de largura— perfeita para quem precisa de um pouco mais de espaço, mas sem ser um monstro na cidade.

Esse SUV utiliza a plataforma DNGA, que é uma versão mais acessível da TNGA, a mesma que dá vida ao Corolla. Para quem é fã dos híbridos, vale destacar que o Yaris Cross terá as versões com motor 1.5 de 106 cv e 14 kgfm de torque, e também uma opção híbrida que combina um motor a combustão de 80 cv com um elétrico de 90 cv. Essa mistura pode trazer um conforto a mais, especialmente em um dia quente quando você está enfrentando o trânsito.

Idealizado para ser produzido em Sorocaba (SP), o Yaris Cross vai se posicionar logo abaixo do Corolla Cross e conta com pelo menos uma versão híbrida flex. E não é desmerecendo os compactos, mas, com um investimento de R$ 1,63 bilhão nas fábricas, esses motores nacionais podem garantir um desempenho mais afiado e adaptado ao nosso mercado.

A KINTO, a parte de assinatura e locação da Toyota, já adiantou que o Yaris Cross será uma estrela exclusiva entre suas opções de aluguel e assinatura. E o grande lance é que ele não vai estar disponível nas locadoras tradicionais, o que pode dificultar um pouco o acesso para quem quer sentir a experiência ao volante antes de decidir pela compra. Se você já perdeu a conta de quantos carros já pegou de locadora pra uma viagem, sabe como essa exclusividade pode mudar as coisas.

E assim, enquanto os compactos vão embora, a expectativa se renova com a chegada do Yaris Cross, que promete trazer um ventinho de inovação e estilo para o mercado brasileiro.