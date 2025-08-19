Paraná cria 1º anel viário com 26 pontos de recarga elétrica

Até dezembro de 2025, o Paraná será pioneiro no Brasil com seu anel viário projetado especialmente para veículos elétricos. Esse plano bacana, desenvolvido pela By.charge, promete colocar 26 estações de recarga rápida ao longo das principais estradas do estado, com intervalos médios de 120 km entre cada ponto. Isso vai facilitar muito a vida de quem viaja com um carro elétrico, tornando as paradas muito mais seguras e práticas.

O trajeto vai conectar todas as regiões do Paraná e vai passar por cidades importantes como Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel. Ah, e a intenção é expandir também até o litoral de Santa Catarina, ligando lugares como Garuva e Penha pelas BR-376 e BR-101. Não esqueçamos de Paranavaí, que recentemente entrou nesse projeto, ampliando a cobertura para o Noroeste.

A escolha do Paraná não foi por acaso. O estado tem uma localização estratégica, com um trânsito bem movimentado e um grande potencial no turismo. A ideia é que você possa recarregar o carro durante paradas naturais, como quando dá aquela vontade de ir ao banheiro ou comer algo.

Cada estação terá carregadores ultrarrápidos de até 120 kW, usando energia 100% renovável, sendo grande parte solar. Também contará com monitoramento 24 horas, boa iluminação, Wi-Fi gratuito e um aplicativo fácil de usar para acompanhar e pagar a recarga. O preço vai ser acessível, para que a galera realmente use e aproveite essa novidade. Além disso, a By.charge está pensando em algo moderno na arquitetura das estações, com manutenção preditiva e monitoramento em tempo real.

O Brasil já passou da marca de 200 mil veículos eletrificados, segundo a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico). Contudo, muitos motoristas ainda sentem dificuldades ao planejar viagens longas, especialmente pela falta de estações de recarga rápidas nas estradas e a insegurança sobre o funcionamento delas 24 horas. O anel viário do Paraná surge como uma solução prática para esses desafios.

Essa iniciativa vai fazer mais do que apenas melhorar a mobilidade elétrica. Ela também deve criar empregos em pequenas e médias cidades, alavancar o turismo por estrada, fortalecer o comércio local e contribuir para a redução das emissões de carbono. A By.charge vai facilitar a localização de eletropostos pelo aplicativo, que também permitirá monitorar a recarga, pagar e até pedir suporte técnico em tempo real.

Embora já existam corredores elétricos implementados por empresas como EDP, Raízen e Zletric, o que destaca o projeto paranaense é sua abrangência regional e a estrutura robusta. Se tudo der certo, esse modelo pode inspirar outros estados a ampliar sua infraestrutura de recarga e acelerar a popularização dos veículos elétricos pelo Brasil.