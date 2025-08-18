VW testa nova picape disfarçada de Tiguan em campo aberto

Confirmado durante um evento que celebrou as 500 mil unidades do SUV T-Cross, a Volkswagen está prestes a lançar sua picape intermediária. O modelo, que já tem sido visto em testes, usa a base do Tiguan, mas com uma altura do solo um pouco maior, ideal para quem curte uma pegada mais robusta.

Recentemente, um desses protótipos foi flagrado em São Bernardo do Campo, perto da fábrica da VW. O que chamou atenção foi o tipo de suspensão que ele usa: parece ser um eixo rígido com feixe de molas, mais parecido com o que a gente vê nas picapes médias como a Fiat Strada. Para quem não está familiarizado, isso significa uma estrutura mais focada em resistência e capacidade de carga do que no conforto absoluto. Uma solução que pode vir a ser interessante para quem costuma encarar estradas de chão.

A nova picape está fazendo testes em um corpo semelhante ao do Virtus, mas agora está sob a plataforma MQB Hybrid, que promete trazer evoluções para o que já conhecemos da MQB-A1 — a base padrão dos SUVs e carros médios da VW. Esses protótipos, conhecidos como “mulas de testes”, já estão equipados com sistemas e motores que devem estar no produto final, embora a carroceria ainda não seja a versão definitiva.

Um ponto interessante é que a VW, ao lançar essa nova plataforma, quer levar até nós não apenas a possibilidade de eletrificação, mas também inovações nos sistemas de assistência à condução. Isso tudo tem um motivo: a planta em São José dos Pinhais (PR) já produziu modelos como o Golf MK7 e está se preparando para os novos desafios que virão com essa tecnologia.

A nova MQB Hybrid foi desenvolvida pensando em modelos maiores e mais versáteis, e isso abre um leque de oportunidades para a picape. A MQB-A0, que é mais limitada em termos de espaço, agora ganha novas dimensões que podem acomodar motores híbridos e tecnologia avançada.

Com essas novidades, a VW parece pronta para se firmar ainda mais nesse segmento tão disputado. Afinal, quem adora picape também quer versatilidade — seja para trabalhar ou para aventuras de fim de semana. Estamos todos ansiosos para ver como essa picape vai se comportar nas ruas!