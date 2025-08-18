Iludida é lançada na Record antes de Três Graças da Globo

A Record TV anunciou a estreia da novela “Iludida” para o dia 13 de outubro. A trama turca será exibida uma semana antes da nova produção da Globo, “Três Graças”. Com isso, “Iludida” vai competir diretamente pela audiência com o “Jornal Nacional” e com a reta final do remake de “Vale Tudo”, também da Globo.

Recentemente, a Record havia obtido bons índices de audiência com a novela “Força de Mulher”, mas a substituição pela minissérie “Paulo, o Apóstolo”, que tem registrado uma média de 5,4 pontos, resultou em uma queda no público. Anteriormente, as novelas turcas, como “Força de Mulher”, alcançavam entre 8 e 10 pontos na audiência.

Após a finalização de “Paulo, o Apóstolo”, a Record irá exibir “A Vida de Jó”, uma minissérie bíblica com apenas 20 capítulos. Em seguida, a emissora retomará definitivamente a transmissão de novelas turcas. Além de “Iludida”, que foi lançada em 2021, a Record também adquiriu outra produção turca chamada “Mãe”, exibida em 2020.

### A História de “Iludida”

A novela “Iludida” gira em torno da personagem Asya Yilmaz, interpretada pela atriz Cansu Dere, conhecida por outros papéis de sucesso como “Ezel” e “Sila”. Asya é uma médica respeitada cuja vida começa a se desmoronar quando descobre que seu marido, Volkan Arslan, vivido por Caner Cindoruk, está traindo-a com a jovem Derin, interpretada por Melis Sezen. O caso extraconjugal já dura dois anos.

Com a traição, Asya enfrenta uma nova fase marcada por vingança, recuperação e empoderamento feminino. A trama aborda temas relevantes, como relações abusivas e a força das mulheres diante das dificuldades, o que fez com que a novela se tornasse popular no cenário internacional.

Na Turquia, a série foi transmitida entre 2020 e 2022, com duas temporadas totalizando 78 episódios. No Brasil, a Record planeja adaptar a novela para até 149 capítulos, seguindo o formato tradicional da teledramaturgia nacional.

### Concorrência Direta

Durante o mesmo período, a Globo irá lançar “Três Graças”, uma nova novela que narra a história de uma avó, uma mãe e uma neta, todas enfrentando desafios relacionados a gestações na adolescência e à criação de filhos sem apoio. Esse embate entre as duas produções promete aquecer a disputa pela audiência no horário nobre da televisão brasileira.