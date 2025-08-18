Vale Tudo registra média de 24 pontos no Ibope em semana histórica

Remake de "Vale Tudo" supera recordes de audiência em São Paulo

O remake da novela "Vale Tudo" teve um desempenho notável na audiência no último sábado, 16 de agosto, ao registrar 21,5 pontos no Ibope na Grande São Paulo. Este capítulo foi marcado por um intenso confronto entre as personagens Fátima e Celina, que trouxe à tona novas revelações e complexas tensões familiares.

Um dos momentos mais impactantes da trama ocorreu quando Celina confrontou Fátima, após descobrir que ela estava alugando um apart-hotel de forma secreta do marido. A cena se intensificou quando Fátima, conhecida por suas artimanhas, revelou que tinha informações sobre a participação de Celina na sociedade de um restaurante chamado Paladar. Para complicar ainda mais a situação, Fátima também fez uma afirmação falsa, alegando que Afonso, interpretado por Humberto Carrão, seria estéril.

Semana histórica para a novela

O sucesso do programa não se limitou apenas ao sábado. Na semana em questão, "Vale Tudo" alcançou sua melhor média de audiência, somando 24 pontos. Confira a média diária de audiência ao longo da semana:

Segunda-feira (11/08) – 24,3 pontos

– 24,3 pontos Terça-feira (12/08) – 25,9 pontos

– 25,9 pontos Quarta-feira (13/08) – 25,1 pontos

– 25,1 pontos Quinta-feira (14/08) – 24,3 pontos

– 24,3 pontos Sexta-feira (15/08) – 23,6 pontos

– 23,6 pontos Sábado (16/08) – 21,5 pontos

Detalhes da produção

A novela "Vale Tudo" é escrita por Manuela Dias, com a colaboração de Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística fica a cargo de Paulo Silvestrini, enquanto Cristiano Marques é responsável pela direção geral e José Luiz Villamarim supervisiona o núcleo. Luciana Monteiro é a produtora da novela, e Lucas Zardo atua como produtor executivo.

Com um total de 173 capítulos, "Vale Tudo" está programada para encerrar suas atividades em 17 de outubro. Após o fim da novela, "Três Graças", do autor Aguinaldo Silva, fará sua estreia. Essa nova produção contará com o retorno de Sophie Charlotte e Dira Paes a papéis de destaque no horário nobre da emissora.