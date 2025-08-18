Jeep apresenta Commander 2026 com novo design e preço reduzido

O Jeep Commander 2026 chegou com novidades que vão fazer os apaixonados por SUVs ficarem de olho! A primeira grande mudança é no visual. O modelo de 7 lugares ganhou uma nova dianteira e alguns toques no interior. E o melhor: eles reduziram os preços! Essa é uma jogada inteligente da Jeep para competir com marcas chinesas, como Caoa Chery, GWM e BYD.

Estilo Renovado

Vamos falar das mudanças na frente do Jeep Commander. Os faróis receberam uma leve atualização, agora com as luzes diurnas em LEDs, que antes estavam escondidas no para-choque. A grade frontal, com suas sete barras clássicas, ficou ainda mais imponente. E o para-choque? Está mais clean e com faróis de neblina bem posicionados. O resultado? O Commander agora é 5 mm menor, somando 4.764 mm de comprimento.

Além disso, as rodas de todas as versões foram remodeladas, dando um ar mais moderno. Na traseira, as lanternas em LED ganharam nova disposição, ligadas por uma faixa de LEDs, uma tendência que está dominando as SUVs por aí. O modelo Blackhawk, sempre ousado, mantém as duas saídas de escape, evidenciando seu temperamentinho esportivo.

Interior com Conforto e Tecnologia

Dentro do Jeep, as mudanças são sutis, mas importantes. Algumas cores e texturas foram alteradas, dando um toque de sofisticação. Modelos com motor 2.2 turbodiesel e 2.0 turbo agora têm um seletor de câmbio giratório, que é bem mais prático e chique. E claro, versões como Overland e Blackhawk estão equipadas com sistema de câmeras 360, que facilita muito nas manobras mais difíceis. Se você já enfrentou algum aperto em um estacionamento apertado, sabe como essa tecnologia faz diferença!

O que Tem de Novo?

Embora o Commander Longitude de 5 lugares tenha sido descontinuado por causa da baixa demanda, a gama continua sólida. O Commander Overland agora só está disponível com motor 1.3 turbo e 2.2 turbodiesel. Para quem busca potência, o motor mais forte a gasolina ficou reservado para o incrível Blackhawk. Assim, as opções são bem claras.

E como os preços estão mais em conta? O novo Commander 2026 ficou de R$ 6 mil a R$ 19 mil mais barato em relação ao modelo anterior. Para quem está de olho, aqui estão os números mais fresquinhos:

Jeep Commander 2026: Versões e Preços

Versão Preço Commander Longitude T270 R$ 220.990 Commander Limited T270 R$ 246.990 Commander Overland T270 R$ 273.990 Commander Overland 2.2TD R$ 308.490 Commander Blackhawk 2.0T R$ 324.990

Equipamentos Notáveis

Cada versão traz um leque de equipamentos que vai agradar até os motoristas mais exigentes. Por exemplo, o Commander Longitude vem com:

Chave presencial com partida por botão

Ar-condicionado de duas zonas

Faróis e lanternas em LEDs

Piloto automático adaptativo

Assistente de faixas

Enquanto isso, o Commander Overland oferece um sistema de câmeras 360 e teto solar panorâmico! Tem como não amar isso?

No final das contas, o Jeep Commander 2026 faz uma combinação interessante de estilo, conforto e tecnologia, além de preços mais competitivos. Se você é fã de SUVs e busca um carro que se destaca, certamente deve considerar esse modelo.