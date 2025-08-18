Omoda e Jaecoo firmam parceria com seguradora para assistência 24h

A Omoda & Jaecoo está dando um passo importante ao anunciar uma parceria com a Allianz Partners Brasil. E o que isso significa para você, leitor apaixonado por carros? Agora, os proprietários da marca vão contar com assistência 24 horas em todo o Brasil. O serviço é completo: tem guincho, suporte mecânico, carro reserva e até táxi, tornando o pós-venda muito mais robusto e tranquilo.

Essa união não é apenas mais uma jogada de marketing. É uma estratégia pensada com carinho para fortalecer a presença da Omoda & Jaecoo no Brasil. Além disso, a parceria já é um sucesso na Europa e chegou aqui para trazer um padrão internacional de qualidade para nós.

Mas as novidades não param por aí. A Omoda & Jaecoo oferece uma garantia incrível de sete anos para todos os modelos. Isso é uma segurança e tanto, né? Também temos atendimento personalizado nas concessionárias e um centro de distribuição de peças em Cajamar, São Paulo. Com 2.000 m², o local mantém 95% das peças críticas sempre à mão, garantindo agilidade no atendimento.

André Maranhão, que comanda a área de pós-vendas da Omoda & Jaecoo Brasil, fala que tudo foi planejado seguindo padrões globais. A colaboração com a Allianz é um grande trunfo para garantir um atendimento da mais alta qualidade. Se você já teve problemas com seu carro e contou com um atendimento rápido, sabe como isso faz diferença na hora de voltar para a estrada.

Felipe Machado, superintendente comercial na Allianz Partners, também ressalta a importância dessa parceria. A intenção é estreitar laços com montadoras que estão à frente em inovação e eletrificação — uma tendência que vem ganhando força no mercado.

Todas essas iniciativas visam proporcionar mais tranquilidade para os motoristas no dia a dia, tornando a experiência de dirigir um Omoda ou um Jaecoo ainda mais segura e confiável. Afinal, quem não gostaria de contar com um suporte firme quando pega um trânsito pesado ou se vê em apuros na estrada? Isso é o que todos nós, apaixonados por carros, buscamos quando estamos ao volante.