Zeekr 7X de R$ 448 mil é mais barato que BMW iX3 e Audi Q6

A Zeekr, que faz parte do Grupo Geely, chegou com tudo ao Brasil há menos de um ano e já emplacou mais de 400 unidades dos modelos Zeekr 001 e Zeekr X. E agora, como se não bastasse, eles acabam de lançar o SUV elétrico Zeekr 7X, que já está disponível para compra desde 15 de agosto.

Esse modelo é o terceiro a desembarcar por aqui e chega para ocupar um espaço bem interessante, entre o compacto Zeekr X e o sedã 001. A versão Flagship AWD é cheia de atrativos: 646 cv, aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos e uma autonomia de 423 km. O preço sugerido? R$ 448 mil, que parece bem competitivo comparado a outros SUVs elétricos, como o BMW iX3 e o Audi Q6 e-tron, que costumam ultrapassar a marca de R$ 500 mil.

Ao focar no segmento de SUVs, a Zeekr acerta em cheio, já que esse tipo de veículo é o favorito dos brasileiros. De acordo com a Fenabrave, os SUVs representam mais da metade das vendas de carros no nosso país. Ronaldo Znidarsis, que é líder de operações da Zeekr aqui, destacou que a proposta da marca é oferecer um produto que una design, inovação, segurança e performance, tudo isso a um preço justo.

O Zeekr 7X é montado na plataforma Sustainable Experience Architecture (SEA), que conta com 73% de aços de alta resistência. As dimensões não são nada modestas: são 4,78 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,90 m, o que garante um porta-malas generoso, com 616 litros que podem chegar a quase 2.000 litros com os bancos rebatidos. O design é todo elegante e minimalista, com linhas bem definidas, rodas de 20 polegadas e maçanetas embutidas, que dão um charme extra.

Nas questões de segurança e tecnologia, o 7X também não decepciona. Com dois motores elétricos, ele entrega um torque de 72,4 kgfm euma nota máxima em testes de impacto do Euro NCAP. Os recursos incluem sete airbags, um sistema semi-autônomo, 12 câmeras HD, visão 360º, alerta de ponto cego e controle de cruzeiro adaptativo. Para quem, como eu, já passou por aquelas férias em que a segurança e a tecnologia a bordo fazem toda a diferença, o 7X promete bastante.

Agora, se você busca conforto e conveniência, vai adorar saber que o 7X oferece portas elétricas sem moldura, bancos dianteiros que aquecem, ventilam e até têm função de massagem. E não para por aí: tem ajustes elétricos para os bancos dianteiros e traseiros, teto panorâmico, um som com 21 alto-falantes e espaço para 36 porta-objetos. E a recarga rápida da bateria é uma mão na roda: dá para carregar 80% em só 13 minutos em estações ultrarrápidas.

Num test-drive, o 7X mostrou sua verdadeira potência e conforto. Com uma suspensão que faz maravilhas e pneus que cortam o ruído, a experiência ao volante é bem agradável. Mesmo pesando cerca de 2,5 toneladas, esse SUV se mostrou ágil, com uma aceleração de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos. As frenagens são seguras e confiantes, perfeitas para quem gosta de uma pegada esportiva.

E para facilitar ainda mais, a Zeekr já tem uma rede de atendimento em várias capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Curitiba. Znidarsis finalizou com uma ideia que ressoa bem entre nós, entusiastas: “Os veículos elétricos representam o futuro. A Zeekr está comprometida em oferecer mobilidade elétrica de alto desempenho, design avançado e soluções tecnológicas inovadoras para o consumidor brasileiro.” Sem dúvida, o 7X vem para agitar o nosso mercado!