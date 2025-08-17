Mundo Automotivo

Audi RS7 de 630 cv é utilizado como viatura policial em Dubai

Autor Rodrigo Campos
Audi RS7 Performance de 630 cv vira viatura de polícia em Dubai
Audi RS7 Performance de 630 cv vira viatura de polícia em Dubai

A criminalidade em Dubai é notoriamente baixa, e isso pode ser atribuído, em parte, à frota de supercarros da polícia. Imagina como é ver uma Lamborghini ou uma Ferrari patrulhando? A presença desses possantes nas ruas já cria um certo respeito, né? A ideia é que, com carros desse nível, a fuga se torne praticamente impossível.

Recentemente, a polícia de Dubai adicionou à sua coleção um moderno Lotus Emeya elétrico, que entrega nada menos que 612 cv. E não parou por aí: agora o Audi RS7 Performance também está em sua garagem. Essa máquina foi fornecida pela Al Nabooda Automobiles e promete fazer barulho, literalmente.

Um verdadeiro beast nas ruas

O Audi RS7 Performance é uma verdadeira fera. Ele conta com um motor V8 biturbo de 4,0 litros que produz respeitáveis 630 cv, além de um torque de 86,7 kgfm. Isso garante uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos. Quem já pegou trânsito pesado em um sedã com um motor esperto sabe como é crucial ter poder sob o pé direito!

Além disso, esse modelo tem um sistema micro-híbrido de 48V, que ajuda a otimizar o consumo em baixas velocidades, recarregando a bateria enquanto você roda. A sensação de pisar no acelerador e sentir o carro responder de forma tão rápida é única. A velocidade máxima? Simplesmente 280 km/h. O câmbio automático de 8 marchas e a tração nas quatro rodas garantem que esse carro entregue o melhor desempenho, mesmo em estradas desafiadoras.

Recentemente, houve uma cerimônia para a apresentação desse super carro, com a presença de autoridades locais. O CEO da Al Nabooda Automobiles disse que essa parceria com a polícia tem como foco o envolvimento do público com a marca.

É uma visão ousada: unir segurança e performance automotiva. Afinal, quem não gostaria de ver esses carros em ação, gerando um impacto não só pela velocidade, mas também pela inovação no transporte público? Imagina a adrenalina do motorista que precisa responder a uma emergência em um potente RS7, isso é realmente digno de filme!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor