Audi RS7 de 630 cv é utilizado como viatura policial em Dubai

A criminalidade em Dubai é notoriamente baixa, e isso pode ser atribuído, em parte, à frota de supercarros da polícia. Imagina como é ver uma Lamborghini ou uma Ferrari patrulhando? A presença desses possantes nas ruas já cria um certo respeito, né? A ideia é que, com carros desse nível, a fuga se torne praticamente impossível.

Recentemente, a polícia de Dubai adicionou à sua coleção um moderno Lotus Emeya elétrico, que entrega nada menos que 612 cv. E não parou por aí: agora o Audi RS7 Performance também está em sua garagem. Essa máquina foi fornecida pela Al Nabooda Automobiles e promete fazer barulho, literalmente.

Um verdadeiro beast nas ruas

O Audi RS7 Performance é uma verdadeira fera. Ele conta com um motor V8 biturbo de 4,0 litros que produz respeitáveis 630 cv, além de um torque de 86,7 kgfm. Isso garante uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos. Quem já pegou trânsito pesado em um sedã com um motor esperto sabe como é crucial ter poder sob o pé direito!

Além disso, esse modelo tem um sistema micro-híbrido de 48V, que ajuda a otimizar o consumo em baixas velocidades, recarregando a bateria enquanto você roda. A sensação de pisar no acelerador e sentir o carro responder de forma tão rápida é única. A velocidade máxima? Simplesmente 280 km/h. O câmbio automático de 8 marchas e a tração nas quatro rodas garantem que esse carro entregue o melhor desempenho, mesmo em estradas desafiadoras.

Recentemente, houve uma cerimônia para a apresentação desse super carro, com a presença de autoridades locais. O CEO da Al Nabooda Automobiles disse que essa parceria com a polícia tem como foco o envolvimento do público com a marca.

É uma visão ousada: unir segurança e performance automotiva. Afinal, quem não gostaria de ver esses carros em ação, gerando um impacto não só pela velocidade, mas também pela inovação no transporte público? Imagina a adrenalina do motorista que precisa responder a uma emergência em um potente RS7, isso é realmente digno de filme!