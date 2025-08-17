Luis Fernando Verissimo é internado em Porto Alegre

O escritor e cronista Luís Fernando Verissimo, de 88 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele apresenta um quadro de princípio de pneumonia e seu estado de saúde é considerado grave. Verissimo enfrenta problemas de saúde recorrentes desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021. Essa situação afetou suas habilidades motoras, prejudicou sua fala e o afastou da atividade de escrita que sempre foi sua paixão. Além disso, o autor convive com a doença de Parkinson e tem apresentado complicações cardíacas.

Atualmente, ele mora com a esposa e o filho caçula, Pedro, em uma casa no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Essa residência é a mesma onde passaram a infância seus pais, o renomado escritor Érico Verissimo e sua esposa, Mafalda.

Luís Fernando Verissimo nasceu em 26 de setembro de 1936 e, em breve, completará 89 anos. Durante sua carreira, publicou mais de 70 livros, com um total que ultrapassa 5,6 milhões de cópias vendidas. Ele é conhecido por seus personagens marcantes, como O Analista de Bagé, Ed Mort, A Velhinha de Taubaté e a Família Brasil. A obra de Verissimo conquistou gerações de leitores, tornando-se um elemento importante da literatura brasileira.